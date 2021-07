Cât de mult țin precupeții la preț? Tone de fructe și legume românești sunt aruncate zilnic la gunoi, pentru că sunt nemulțumiți de prețurile prea mici din piață. Producătorii se plâng de faptul că nu au unde să le vândă, iar atunci când reușesc să o facă, prețul este unul foarte mic, în comparație cu investiția.

Fermier: Puși în februarie… nopți nedormite… două luni am stat numai cu focurile, să facem la sere. Două luni n-am dormit în pat, deloc. Am stat numai la focuri. Și ziua și noaptea. Patru remorci de lemne arse. Mai am o tură. Și acasă acum, cred că tot 3 tone culegem. Ia uite, castraveți frumoși…

Producătorii sunt nemulțumiți că trebuie să-i dea la prețuri foarte mici comercianților, iar adaosul acestora în piețe este foarte mare.

Dănuț Moroiu, producător de castraveți: Timp de două săptămâni nu am putut vinde niciun castravete. Importul este foarte mare, de zarzavaturi, că aduce de afară. Și când aduce de afară, țăranul nu mai poate vinde legumele lui.

În unele cazuri, în piețe prețurile sunt și de 15 ori mai mari, așa că, producătorii preferă să ducă legumele la groapa de gunoi.

O astfel de situație o întâlnim și la Lungulețu, în județul Dâmbovița. Producătorii de cartofi se plâng de prețul derizoriu pe care sunt nevoiți să își vândă marfa.

Producător de cartofi: Din alte țări se vând, și ai noștri îi jelim pe aici. Îi dăm pe 20-30 de bani. Preț de mizerie. Nici arătura nu o scoatem, și pesticidele.

Producător de cartofi: La ora asta nu trebuia să existe cartofi de import, când România produce cartofi.

Reporter: Și acum ce o să faceți cu atâția cartofi?

Producător de cartofi: O să-i aruncăm.

Pe de altă parte, nici marile lanțuri de magazine nu încurajează producțiile de fructe și legume românești.

Cătălin Ciucanu, director la un hipermarket din Buzău: Tot ce vine pe cale de import este cu o logistică mai bine definită, ceea ce ușurează comerțul. Toți comercianții români nu sunt foarte bine organizați pentru a livra pe rețele de magazine.

Marfă de bună calitate și la Dăbuleni. Cu toate astea, faimoșii pepeni nu au prioritate în hipermarketurile de la noi din țară. Producătorii se plâng de faptul că cei care cumpără se uită la aspect de cele mai multe ori.

Producător de pepeni: Din Grecia sunt aceeași mărime, aceeași culoare, parcă sunt făcute industrial, și nu natural, așa cum sunt făcute lubenițele de Dăbuleni.

Fără o piață de desfacere bine pusă la punct, producătorii români ajung să muncească în zadar. Mai mult decât atât, banii investiți sunt aruncați pe apa sâmbetei, la gunoi, o dată cu tonele de fructe și legume.

