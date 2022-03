Anul acesta, pe data de 3 aprilie, se împlinesc 172 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, iar până la această dată, printre alte activități specifice, jandarmii maramureșeni desfășoară și diferite activități umanitare, cum ar fi cele de ajutor pentru unele familii cu nevoi mai deosebite și cele de donare de sânge pentru cei a căror speranță a fost și este cea a unei picături de sânge, fie ei români, ucraineni sau de altă naționalitate.

În această perioadă, jandarmii au aflat de la un coleg de la Detașamentul Mobil din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Maramureș despre situația unei familii cu cinci copii, familie greu încercată de soartă din localitatea Berchezoaia, a cărei casă a fost mistuită de flăcările unui incendiu.

Jandarmii au contribuit în mod benevol cu sume de bani, pe care i-au folosit apoi să cumpere cadouri copiilor acestei familii, electrocasnice, alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte iar unii dintre jandarmi au folosit inclusiv tichetele valorice rezultate în urma donărilor de sânge ce au avut loc pe parcursul acestei luni.

Astăzi, 23 martie, jandarmii maramureşeni au dorit să facă o bucurie acestei familii și s-au deplasat în localitatea Berchezoaia cu bunurile adunate, au fost întâmpinați cu multă bucurie de către familie.

Ionela, mama copiilor, este cea care stă acasă cu cei mici fiindcă nu are unde se angaja și în plus, are grijă de copii astfel încât aceștia pot merge la școală și la grădiniță, fiind o gospodină desăvârșită, a amenajat și o bucătărie de vară, unde să poată găti pentru întreaga familie.

Vasile, tatăl copiilor, nu se dă în lături de la muncă, este angajat la Aramis Group Baia Mare, iar în timpul liber muncește în gospodărie încercând să reconstruiască clădirea arsă de flăcări.