EDITORIAL

„Liniștea nu e opțională. Nici pentru motocicliști.”

Într-un oraș în care se trăiește din plin ziua, e normal ca noaptea să ne aparțină odihnei. În acest weekend, polițiștii rutieri și reprezentanții RAR au făcut ceea ce, sincer, trebuia să se întâmple de mult: au ieșit pe bulevardele din Baia Mare și au spus stop gălăgiei neomologate. Ținta: motocicletele și mașinile cu evacuări modificate, care urlă prin oraș de parcă cineva le-ar fi dat misiunea să-i scoale din somn pe toți oamenii harnici care lucrează de dimineață.

Au fost controlate 37 de autovehicule. 25 dintre ele au primit sancțiuni contravenționale, totalizând aproape 15.000 de lei. În 17 cazuri s-au reținut certificatele de înmatriculare, iar în două, permisele de conducere. Și, sincer, bine au făcut.

Da, am prieteni motocicliști. Oameni pasionați, care știu ce înseamnă respectul pentru drum, pentru ceilalți participanți la trafic și pentru orașul în care trăiesc. Dar ceea ce fac unii dintre ei – și mai ales dintre cei care își cumpără evacuări de dragul zgomotului – nu are nicio legătură cu pasiunea. Are legătură cu nesimțirea.

Nu e cool să-ți turezi motocicleta la 1 noaptea în fața blocurilor. Nu e stil de viață să-ți faci un obicei din a rupe liniștea orașului în numele „libertății” tale pe două roți. Pentru că libertatea ta se termină acolo unde începe somnul nostru.

Această acțiune a poliției nu e despre a-i vâna pe motocicliști, ci despre a-i proteja pe cetățenii care își doresc normalitate. Nu e vorba despre a pedepsi o categorie de șoferi, ci despre a impune o regulă simplă: bunul-simț nu e facultativ.

Cei care se simt vizați știu exact de ce. Iar ceilalți – motocicliștii cu coloană, cu respect și cu onoare – știu că nu e despre ei. E despre cei care confundă strada cu un circuit și orașul cu propria lor cutie de rezonanță.

Așadar, da: să fie mai multe astfel de controale. Mai ferme, mai dese. Și dacă se poate, și mai devreme decât la miezul nopții. Pentru că nu doar somnul e afectat, ci și ideea de comunitate. Iar Baia Mare merită un pic mai multă liniște. Și un pic mai mult respect.