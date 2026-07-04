Organizatorii Festivalului „Pintea Viteazul” anunță participarea grupului „Ceterașii de pe sate” la festivalul care se va desfășura în perioada 10 -12 iulie.

Vineri, 10 iulie 2026, începând cu ora 20:00 vor aduce joc și voie bună prin autenticitatea lor și horile specifice Maramureșului.

„Ceterașii de pe sate reprezintă una dintre cele mai autentice expresii ale muzicii tradiționale maramureșene. Energia, veselia și farmecul lor se simt în fiecare hore, în fiecare strigătură și în fiecare melodie care adună oamenii la joc.” – îi descriu aceștia.

Mai adaugă: „Ori de câte ori ai ocazia, ascultă-i! Te vei convinge că păstrează vie o moștenire care face din Maramureș un loc aparte.

Iar dacă nu știi unde și când îi poți asculta, te așteptăm vineri, 10 iulie, la Festivalul „Pintea Viteazul”. Înainte de proiecția filmului în aer liber, la ceas de seară, așa cum se întâmplă în fiecare an, Ceterașii de pe sate vor urca pe scena mare și ne vor hori, așa cum numai ei știu.”

Cea mai nouă hore a lor se poate asculta aici: https://youtu.be/Y63C15awnuY?is=62u7Gy1z-UfjI3WK