Organizatorii Festivalului „Pintea Viteazul” anunță participarea grupului „Ceterașii de pe sate” la festivalul care se va desfășura în perioada 10 -12 iulie.
Vineri, 10 iulie 2026, începând cu ora 20:00 vor aduce joc și voie bună prin autenticitatea lor și horile specifice Maramureșului.
„Ceterașii de pe sate reprezintă una dintre cele mai autentice expresii ale muzicii tradiționale maramureșene. Energia, veselia și farmecul lor se simt în fiecare hore, în fiecare strigătură și în fiecare melodie care adună oamenii la joc.” – îi descriu aceștia.
Mai adaugă: „Ori de câte ori ai ocazia, ascultă-i! Te vei convinge că păstrează vie o moștenire care face din Maramureș un loc aparte.
Cea mai nouă hore a lor se poate asculta aici: https://youtu.be/Y63C15awnuY?is=62u7Gy1z-UfjI3WK
Mai multe detalii despre festival se pot urmări pe evenimentul creat pe Facebook: https://fb.me/e/4F4ua0rCg, cât și pe paginile de Instagram și Facebook a Asociației Pentru Dezvoltarea Maramureșului.
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