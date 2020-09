Contextul e legat de apariția doamnei Clotilde Armand la Dosar de politician și îndrăzneala mea da a-i pune niște întrebări legitime despre accidentul Distrigaz in care a murit un angajat de-al dânsei.

Vreți exemple de mizerie in mass media? Vreți sa dezbateti?

Haideți sa vedem: ce-i leagă laolaltă pe cei de la comisarul.ro, podul.ro, Malin Bot și sculele sale imunde de așa-zisa presa. Valul de lături pe care le propaga comisarul, podul, Bot și cei din anturajul lor, cei care le distribuie mizeriile ora de ora? Lipsa oricărei reglementări. Internetul este o mizerie in care orice dement poate face aproape orice.

Sa vedem personajele:

Doina și Dan Balasescu, patronii comisarul, o scula de dejectii fără sfârșit, acest așa-zis site ar fi trebuit închis demult intr-o țara normala. Bălășescu a fost viceprimarul lui Valcov, băgat și el in combinațiile penale de la primăria Slatina. A devenit ciripitor la DNA, acum face combinații și șantaje prin comisarul. Soția acestuia, Doina, umbla prin București cu ștampila și contractele de publicitate la firmele de stat.

Razvan Gheorghe, jurnalist exaltat, cu simpatii legionare arhicunoscute. Își vărsa mizeriile imunde la site-ul podul. Copiază stilul jegos al comisarului, însă cu puțin mai mult talent

Malin Bot, fost ambasador jurnalistic al Gold Corporation, ii taxa pe protestarii ecologiști de la Roșia Montană. Dejecțiile sale jurnalistice, comportamentul dubios, sunt deja de notorietate.

Pe toți cei de sus ii leagă mizeria nereglementată din online-ul românesc.

Cum sta treaba la televizor? Orice emisiune se supune legii audiovizualului. Greșești, plătești la CNA!

PS: de cinci ani de când realizez emisiunea Dosar de politician pe B1 TV am primit trei amenzi CNA, una după reclamația UDMR, una de la Forumul Germanilor, alta de la PSD. NU am pierdut NICIUN proces de presa, m-am judecat cu judecători, primari, miniștri, deputați, in special PSD.

Acesta este bilanțul meu profesional. Restul este doar zgomotul de fond al mizeriilor de presa și al postacilor de partid.