Profesorii, studenții și masteranzii Domeniului Studii Culturale din cadrul Facultății de Litere, CUNBM au aflat cu mare întristare vestea trecerii în neființă a domnului Ștefan Maris, directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș. Un om de mare calitate, un profesionist, cu care am avut o colaborare de lungă durată, în calitatea domniei sale de coordonator al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, dar și în calitate de specialist. Am organizat împreună numeroase cercetări de teren, vizite tematice, două conferințe internaționale de înaltă ținută academică sub titlul generic ”Spații culturale și fond arhaic”, care s-au finalizat cu publicarea a două volume – ”Cultural spaces and arhaic background”, eds. Delia Suiogan, Ştefan Mariş şi Carmen Dărăbuş, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, 2011(884p.) și ”Cultural spaces and arhaic background, eds. Delia Suiogan, Ştefan Mariş şi Carmen Dărăbuş, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2008 (918p.) -. De asemenea, am colaborat împreună la proiectul de suflet și de mare succes numit ”Memoria ethnologica”, revistă de patrimoniu ethnologic şi memorie culturală, Baia Mare, revistă înscrisă în bazele de date internaționale, în care publică specialiști în etnologie, antropologie, filosofie culturală etc., din țară și din străinătate, cu o foarte bună vizibilitate în plan național și internațional. Am colaborat la foarte multe proiecte de cercetare, care s-au finalizat cu publicarea altor volume, dar și a unor studii și articole științifice în reviste de specialitate din țară și din străinătate, amintim doar: Carmen Dărăbuş (coord.), Ignazio Buttitta, Christian Eccher, Daiana Felecan, Hans Gehl, Ştefan Mariş, Matteo Meschiari, Maria-Terezia Pirău, Annemarie Sorescu-Marinkovic, Delia Suiogan, Ligia Tomoiagă, Nikolaus Tullius, Rodica-Cristina Ţurcanu, ”Străinul schiţă imagologică”, Editura Universităţii de Nord, Editura Ethnologica, 2009 Baia Mare, (404p.);Petru Dunca, Delia Suiogan, Ştefan Mariş, ”Mâncarea între ritual şi simbol”, Editura Ethnologica, Editura Universităţii de Nord, Baia Mare, 2007 (232p.); vol. colectiv ”Interferenţe etno-culturale pe Valea Tisei”, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, Editura Ethnologica, Baia Mare, 2008. Nu în ultimul rând, am avut bucuria de a fi partenerii instituției pe care a coordonat-o atâția ani la rând la cele trei proiecte AFCN – BISERICI DE LEMN dinȚara Lăpușului/ Țara Chioarului /Țara Maramureșului. TURURI VIRTUALE. Sunt doar câteva din activitățile la care noi, cadre didactice, studenți și masteranzi, am fost parteneri într-o echipă adevărată, colaborarea noastră bazându-se întotdeauna pe respect și profesionalism.

Îl vom purta mereu în amintirile noastre, îl vom pomeni în rugăciunile noastre!

Dumnezeul să îl ierte și să îl odihnească în pace! Lină să îi fie călătoria spre Lumea despre care a scris atât de frumos în teza sa de doctorat.

Veșnica lui pomenire!”