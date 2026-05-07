Euro continuă să atingă noi maxime în raport cu leul, pe fondul crizei politice generate de căderea Guvernului Bolojan și al tensiunilor de pe piețele financiare. Banca Națională a României a afișat joi un curs oficial de 5,2661 lei pentru un euro, după ce miercuri moneda europeană urcase la un nou record de 5,268 lei/euro.

Tendința de depreciere a leului s-a accelerat puternic în ultimele zile. Marți, chiar în ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, BNR anunțase un curs de 5,218 lei/euro.

În ultimele două săptămâni, moneda europeană s-a apreciat cu aproximativ 3,5%, după ce, de la începutul anului, cursul rămăsese relativ stabil în jurul nivelului de 5,09 lei/euro.

Miercuri, pe piața interbancară, euro oscila în jurul valorilor de 5,268 – 5,27 lei.

Deprecierea accelerată a monedei naționale vine într-un context de instabilitate politică și incertitudine privind formarea unui nou Guvern după demiterea Executivului condus de Ilie Bolojan.

Investitorii urmăresc cu atenție negocierile politice de la Palatul Cotroceni și perspectivele privind stabilitatea fiscală și economică a României.

Recordul anterior al cursului fusese înregistrat pe 8 mai 2025, când euro ajunsese la 5,12 lei, imediat după demisia fostului premier Marcel Ciolacu, survenită după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, avertizase încă de luni seară că slăbirea leului este cauzată direct de tensiunile politice și de percepția investitorilor asupra riscurilor economice ale României.