Vara aceasta aduce o schimbare majoră pentru mii de români, deoarece calvarul așteptării la granița cu Bulgaria este pe cale să devină istorie. Autoritățile au anunțat introducerea unui sistem modern de plată electronică pentru taxa de trecere a podului Giurgiu – Ruse, măsură menită să elimine blocajele sufocante de la bariere.

Digitalizare pentru un trafic fluid

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a confirmat că noul sistem, denumit „eTarifGiurgiuPod”, va permite șoferilor să achite taxa rapid, direct de pe dispozitivele mobile.

Această inovație vine la pachet cu o tehnologie de recunoaștere care va ridica bariera automat, cu condiția ca plata să fie efectuată cu cel puțin trei minute înainte de sosirea la punctul de control.

În plus, vor fi amenajate benzi dedicate exclusiv celor care au plătit în avans, astfel încât interacțiunea cu ghișeul să fie redusă la minimum.

Vestea bună pentru călători nu se oprește la digitalizare. Din luna iunie, lucrările de reabilitare de pe partea bulgărească a podului vor fi finalizate, ceea ce înseamnă că circulația nu va mai fi gâtuită de restricții sau reparații în plin sezon estival.