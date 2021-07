Costică Buceschi și-a anunțat demisia de la Minaur Baia Mare. Decizia a venit după primele zile de pregătire pentru noul sezon competițional.

Antrenorul echipei de handbal feminin a susținut faptul că a simțit faptul că se dorește îndepărtarea lui de la echipă.

Minaur Baia Mare a încheiat ultimul sezon pe locul 2 și este calificată direct în grupele Ligii Europene.

Costică Buceschi și-a anunțat demisia de la Minaur Baia Mare!

Minaur Baia Mare a venit cu o veste șoc la finalul acestei săptămâni. Chiar la câteva zile după ce echipa feminină a demarat pregătirile pentru noul sezon competițional. Antrenorul Costică Buceschi și-a anunțat demisia, deși mai avea contract până în 2022.

„Trebuie să fac un anunț. Este un anunț trist pentru mine deoarece am sperat până în ultima clipă că nu voi fi nevoit să fac din nou acest pas.

Am reziliat, pe cale amiabilă, contractul meu cu CS Minaur, deși perioada scadentă era 2022, adică sezonul viitor. În ultima perioadă, lucrurile au luat o cu totul altă direcție decât cea normală unui club cu pretenții de trofee în țară și în Europa”, a fost primele declarații făcute de Costică Buceschi.

Apoi, tehnicianul și-a motivat decizia:

„În această primă săptămână de pregătire din noul sezon, eu sunt singurul care a mai rămas la echipă din tot staff-ul tehnic. Toți ceilalți colaboratori au fost îndepărtați pe rând (preparator fizic, antrenor secund și antrenor cu pregătirea portarilor). Cred că aceste acțiuni au avut ca scop îndepărtarea mea de la echipă, lucru reușit pe deplin.

Vreau sa mulțumesc tuturor jucătoarelor, antrenorilor cu care am colaborat în cele 3 sezoane de când m-am reîntors în Baia Mare. Fără munca și ajutorul lor nu am fi reușit să facem o performanță atât de mare precum cea din sezonul proaspăt încheiat. Și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc și celui cu care am pus bazele echipei și performanței din ultimul campionat, Daniel Kotecz. Un om alături de care aș fi dispus să o iau oricând de la capăt”.