Minaur Baia Mare și-a asigurat serviciile portarului Barna Buzogany, unul dintre jucătorii care au contribuit la rezultatele importante ale echipei din ultimii ani. După două sezoane petrecute departe de Baia Mare, handbalistul revine în lot cu obiective mari pentru noul sezon.

Născut pe 25 mai 1999, la Odorheiu Secuiesc, Barna Buzogany a evoluat pentru Minaur în perioada 2020–2024, interval în care a apărat poarta băimărenilor în 97 de meciuri oficiale, disputate în Liga Zimbrilor, Cupa României, Supercupa României și competițiile europene. În această perioadă, portarul și-a trecut în cont și patru goluri, o performanță rar întâlnită pentru un jucător de postul său.

După despărțirea de Minaur, Buzogany a evoluat pentru HC Odorheiu Secuiesc, unde a înscris de șase ori, iar în sezonul precedent a apărat culorile formației CSM Sighișoara, confirmându-și valoarea și constanța între buturi.

Revenirea sa la Baia Mare aduce un plus de experiență și stabilitate echipei. Cunoscând foarte bine clubul și spiritul Minaur, Barna Buzogany este pregătit să contribuie din nou la îndeplinirea obiectivelor formației în sezonul care urmează.