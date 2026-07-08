Surorile Congregației Maicii Domnului (CMD), din comunitatea Mănăstirii „Maica Îndurerată” din Sighetu Marmației, organizează în această săptămână tradiționala Tabără de Vară, desfășurată la Centrul de Zi EMANUEL, coordonat de surorile congregației.

În perioada 6–11 iulie, copiii participă la o experiență educativă și spirituală având ca temă „În căutarea perlei recunoștinței”. Programul îmbină momentele de rugăciune cu jocuri, ateliere creative, cântece și activități recreative, oferindu-le celor mici prilejul de a lega noi prietenii și de a descoperi valorile credinței.

Fiecare zi a taberei este o invitație la recunoștință, solidaritate și apropiere de Dumnezeu, într-o atmosferă plină de bucurie și entuziasm. Organizatorii își doresc ca participanții să înțeleagă că adevăratele comori nu sunt cele materiale, ci se găsesc într-o inimă deschisă către Dumnezeu și către aproapele.

Surorile CMD împărtășesc câteva imagini din această frumoasă experiență și îi invită pe toți să însoțească prin rugăciune această inițiativă, pentru ca tabăra să rămână, pentru fiecare copil, o perioadă de creștere în credință, de bucurie și de neuitat.