Ieri, 25 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sprijiniți de inspectori din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea și cei ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc au desfășurat o acțiune, în sistem integrat, pe raza mai multor localități din județ.

Scopul acțiunii a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite pe domeniul jocurilor de noroc și pe domeniul respectării prevederilor privind casele de marcat fiscale.

În cadrul activităților au fost verificați opt operatori economici care derulează activități pe domeniul jocurilor de noroc, precum și zece operatori economici care au obligația de a opera cu case de marcat electronice.

Cu această ocazie au fost constatate și aplicate cinci sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 70.000 de lei.

Patru dintre sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 28 din 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și o sancțiune pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal.

De asemenea, a fost dispusă măsura complementară a confiscării unei sumei de bani în valoare de 5.037 de lei.