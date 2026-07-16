Copiii și părinții sunt invitați să participe la o după-amiază plină de mișcare, provocări și activități recreative, organizată duminică, 19 iulie, la Muzeul Satului din Baia Mare.

Evenimentul este organizat de Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în parteneriat cu Asociația Energia Mișcării, cu sprijinul voluntarilor de la Daco Spartanii – STG Kids Baia Mare și STG Baia Mare.

Între orele 15:00 și 19:00 (ultima intrare la ora 18:00), participanții vor putea încerca numeroase activități și trasee interactive, printre care tiroliană, tir cu arcul, slackline, cățărat pe frânghie, mers în echilibru, trasee cu obstacole, jocuri de îndemânare și o zonă specială dedicată distracției cu puști cu apă.

Organizatorii anunță și o activitate-surpriză inspirată de sezonul cald, invitând participanții să aducă obiecte care pot fi folosite pentru jocurile de stropit cu apă.

Accesul în Muzeul Satului se face pe baza biletului de intrare, care costă 3 lei pentru copii și 6 lei pentru adulți. Pentru utilizarea tirolienei se va solicita o donație minimă de 10 lei pentru două ture, sumă destinată susținerii activităților Asociației Energia Mișcării. Toate celelalte jocuri și provocări sunt gratuite și pot fi repetate de câte ori doresc participanții.

Organizatorii recomandă ca părinții să îi însoțească pe copii pe parcursul activităților, în special pe cei cu vârsta sub 9 ani, și subliniază că evenimentul promovează mișcarea, socializarea, spiritul de echipă și petrecerea timpului liber în natură.

Evenimentul își propune să aducă împreună copii și adulți într-un cadru autentic maramureșean, unde aventura, distracția și energia pozitivă se îmbină cu frumusețea tradițiilor locale.