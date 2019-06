În conformitate cu convocatorul transmis pe 30 mai a.c., la data de 15 iunie 2019, a avut loc in sala de Conferințe a hotelului ’Castelul Fagarasean’ din județul Sibiu, ședința Consiliului Național, al Partidului Verde (PV), fiind constatată îndeplinirea condițiilor statutare in vederea aprobării hotărârilor Consiliului.

ART.2 Consiliul Național al Partidului Verde din România, a aprobat, cu unanimitate de voturi, propunerea președintelui partidului de excludere a domnului Silviu Dumitru din Partidul Verde.

ART.3 Comunicarea propunerii președintelui partidului de sancționare a fost transmisa d-lui Silviu Dumitru la data de 29 mai a.c.

ART.4 Odata cu excluderea din partid, domnul Silviu Dumitru ( temporar suspendat din

funcția de Secretar General de la data de 29 mai a.c.) isi pierde aceasta calitate, începând cu data de 15 iunie a.c., cand Consiliul Național a aprobat sancțiunea propusă.

ART.5 Dl Silviu Dumitru are termen ca, până la data de 30 iunie a.c., sa predea gestiunea Secretariatului General împreună cu întreaga documentație, credentiale ale adreselor de mail si administrare platforme de comunicare on line, precum si însemnele partidului, noului Secretar General al Partidului, d-na Adriana Niculescu (contact la email : [email protected] ) care a fost aleasă cu unanimitate de voturi în această funcție la Consiliul Național.

ART.6. Incepand cu data propunerii sancțiunii ( 29 mai a.c) orice comunicare oficială a dlui Silviu Dumitru cu membrii Partidului Verde si/sau parteneri interni și externi in numele Partidului

Verde, este și va fi considerată nulă de drept și poate produce efecte statutare.

Președinte al Partidului Verde din România

Dr.ing. Adi-Maria Claudia Luminița Simoiu