Frunzele de nuc se recolteaza incepand cu luna iunie, pana cel mai tarziu in august, deoarece aceasta este perioada in care au continutul cel mai ridicat in substante active.

Nucul este unul dintre cele mai remarcabile cadouri oferite de Mama Natura. Avand un astfel de copac in jur este o modalitate excelenta de a purifica aerul pe care il respirati si, de asemenea, este o sursa fantastica de iod. Pe langa aceste beneficii, frunzele si fructele sale sunt utilizate cu succes in intreaga lume pentru a imbunatati sanatatea generala si pentru a vindeca anumite probleme.

In frunzele de nuc se regasesc taninuri elagice, plus o varietate de derivati de naftochinona, carora li se adauga acidul cafeic, acidul ascorbic, glicozidele flavonice, p-cumaricul si o cantitate redusa de ulei volatil.

De ce ar trebui sa beti ceai din frunze de nuc?

In medicina traditionala, ceaiul mentionat este folosit in principal pentru curatarea sangelui, pentru detoxifiere si pentru combaterea diabetului.

Deoarece este bogat in antioxidanti si alti nutrienti valorosi, frunzele de nuc pot detoxifia organismul, avand un efect impresionant asupra sangelui si ficatului. Ficatul este partea principala a sistemului natural de detoxifiere al organismului, filtreaza si transforma zilnic o cantitate covarsitoare de toxine.

Ceaiul din frunze de nuc este folosit ca remediu pentru nivelul ridicat de zahar din sange. Daca aveti aceasta problema, nu ezitati sa incercati aceasta bautura.

Caracteristicile sale uimitoare anti-inflamatorii recomanda acest ceai pentru calmarea infectiilor intestinale si a altor inflamatii in sistemul digestiv.

Aceste proprietati sunt benefice pentru cei care sufera de acnee. In acest caz il puteti folosi ca remediu extern, prin aplicarea compreselor de ceai rece pe zona afectata.

Pentru par

Frunzele de nuc pot fi folosite cu succes ca tratament impotriva caderii parului, dar si pentru a colora discret parul saten, caruia ii confera o stralucire aramie aparte.

Tratamentul pentru podoaba capilara implica folosirea frunzelor de nuc verzi, proaspete. Adauga 5 litri de apa intr-o oala, dupa care pune 5 maini de frunze verzi de nuc si da la fiert.

Fiertura obtinuta sa lasa la racit si se aplica dupa spalarea parului, lasand-o sa actioneze in special la radacini. Ulterior, parul trebuie lasat sa se usuce fara foehn.

Pentru ten:

Infuzia de frunze de nuc este un ajutor de nadejde in ingrijirea tenului gras. Daca esti posesoarea unui astfel de ten si iti doresti sa reglezi productia de sebum si sa calmezi roseata si iritatiile, pregateste o infuzie de frunze de nuc.

Adauga 4 linguri de frunze uscate de nuc la 250 ml de apa fierbinte si lasa la infuzat pret de cateva minute. Solutia obtinuta se aplica, dupa racire, pe ten.

Potrivit cercetatorilor, frunzele de nuc au proprietati de ucidere a bacteriilor, antiparazitare si insecticide.

Ingrediente

– 2-3 frunze de nuc (uscate)

– 250 ml apă

Mod de preparare:

Pune apa la fiert intr-un ibric. Adauga frunzele cand apa fierbe si mai lasa 5 minute. Ia vasul de pe foc si acopera-l cu o farfurie. Lasa-l sa faca infuzie – 15 minute – dupa care strecoara ceaiul si toarna-l in ceasca. Imparte bautura in doua. Prima ceasca se bea la micul dejun, iar a doua seara. Continua sa bei ceai din frunze de nuc 20 de zile.

Atentie! Preparatele din frunze de nuc nu se administreaza in sarcina si alaptare. Sunt contraindiate in afectiuni grave fara acordul medicului specialist. De asemenea, intrucat substantele active ale frunzelor au un efect astringent, similar uscarii, preparatele pe baza din frunze de nuc sunt contraindicate persoanelor slabe, uscative, celor care consuma multa cafea, persoanelor care nu consuma suficiente lichide sau care consuma alimente uscate.

Sursa: https://topnaturalremedies.net