Prof. dr. ing. Boțu Nicolae, cadru universitar la Iași, în cadrul Facultății de Construcții Instalații, expert tehnic și verificator în probleme de consolidări de versante, este de părere că alunecarea de teren a fost cauzată de săpăturile efectuate, în vederea realizării terenului de sport, fiind la fața locului, după producerea alunecării de teren care a distrus casa familiei Ciuciulete, din Suciu de Sus.

,,Am fost la fața locului, pentru că mai avem o lucrare în zonă, fiind o alunecare de teren pe lângă un drum special foarte aproape de amplasamentul familiei Ciuciulete și am văzut despre ce este vorba. Mi se pare că sunt niște foraje executate de către o echipă trimisă de către primărie, acum vreo 2-3 săptămâni, pe care le-am primit și eu, iar în baza acestor foraje executate de persoanele respective, totalmente neutre, încerc să fac un raport de expertiză, în care să se arate exact care sunt cauzele declanșării alunecării de teren, dar mai am nevoie de câteva zile, pentru acest raport final. Lucrurile de acolo sunt atât de clare încât nu trebuie să faci multe calcule, într-adevăr în momentul în care dintr-un versant de genul acesta cu potențial atât de mare de alunecare, pentru că zona respectivă avea de la început un potențial mare din cauza faptului că sunt foarte multe izvoare în zonă și nivelul freatic este foarte sus, atunci orice intervenție umană la baza versantului, așa cum au fost săpăturile pentru respectivul teren de sport, duce la declanșarea unei alunecări de teren, fără discuții.

Alunecarea respectivă de teren a fost declanșată de intervenția umană, în urma excavării realizate la baza versantului, pentru obținerea platformei orizontale, în vederea realizării terenului de sport. Este cât se poate de clar și nu trebuie făcute multe calcule ca să ne dăm seama”, spune prof. dr. ing. Boțu Nicolae.