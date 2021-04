Maia Morgenstern, mesaj emoționant pentru fiica ei. Isadora a împlinit 18 ani: „De acum înainte, mă voi sprijini eu de brațul tău”

Fiica cea mică a actriței Maia Morgenstern a împlinit 18 ani. Isadora Băltățeanu a primit o urare speciale de la mama sa.

Este sărbătoare în familia Maiei Morgenstern. Fiica cea mică a actriței a devenit azi majoră. Cu această ocazie, artista i-a transmis un mesaj deosebit, o poezie.



„La mulți ani, copil major!

La mulți ani, bebeluș matur!

De ziua ta, de majorat. De optâșpe.

De acum înainte, mă voi sprijini eu de brațul tău.

De acum înainte, mă voi reflecta în privirea ta ca într-o oglindă fermecată. O oglindă generoasă, și bună, și plină de înțelegere, o oglindă cu umor. O oglindă ce-mi spune cu fiecare ocazie: cum ar fi să fie, tu ești mama mea.

De acum înainte, n-o să te mai bat la cap să mănânci tot din farfurie.

De acum înainte, n-o să-ți mai zic să-ți faci patul singură.

De acum înainte, n-o să te mai controlez la lecții.

De acum înainte, n-o să mai verific dacă ai transpirat, să schimbăm maieuțul.

De acum înainte, n-o să mai tresar noaptea, să văd dacă ești învelită și dacă nu ți-s cumva piciorușele reci.

De acum înainte, n-o să mai stau cu privirea spânzurată de ceasul din bucătărie, începând cu ora 20.30.

De acum înainte…

De acum înainte…

Și tu mă crezi???

De multă vreme, mă pregătesc să-ți scriu o compunere de ziua ta. Da’ de unde?! Nu cred că voi reuși…

La mulți ani, iubire majoră!

La mulți ani, Isadora!”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Maia Morgenstern are trei copii, din trei relații diferite: Tudor, (36) din căsnicia cu actorul Claudiu Istodor, Cabiria (22), din relația cu actorul Istvan Demeter, și pe Ana Isadora (18), din al doilea mariaj, cu medicul neurochirurg Dumitru Băltățeanu.