Festivalul „Pintea Viteazul”, care va avea loc în perioada 10-12 iulie, la Popasul Vânătorului, își îmbogățește programul cu un invitat de seamă: biologul Claudiu Iușan, reprezentant al Parcul Național Munții Rodnei și fiu al Țării Lăpușului.

Cunoscut pentru pasiunea sa pentru natură și pentru activitatea sa dedicată protejării biodiversității, Claudiu Iușan revine acasă pentru a le oferi participanților o experiență inedită în mijlocul naturii.

În cadrul activității „Explorarea naturii pe meleagurile lui Pintea Haiducul”, copiii și iubitorii de natură vor avea ocazia să participe la numeroase activități educative și interactive, printre care observarea faunei locale, identificarea păsărilor, vânătoare de comori, jocuri de mediu, ateliere creative și sesiuni de pictură botanică.

Organizatorii spun că prezența biologului la festival reprezintă o oportunitate deosebită pentru participanți de a descoperi frumusețea și bogăția naturii din Țara Lăpușului prin ochii unui adevărat explorator.

„Natura este cea mai frumoasă poveste pe care o putem descoperi împreună”, transmit organizatorii, invitând publicul să ia parte la o aventură a cunoașterii și a conexiunii cu mediul înconjurător.

Festivalul „Pintea Viteazul” se va desfășura în perioada 10-12 iulie, la Popasul Vânătorului, și promite trei zile pline de tradiție, istorie, cultură și activități dedicate întregii familii, sub îndemnul: „Vino să trăiești legenda!”.