Lumea Justitiei prezinta cauza isterizarii maselor si inducerii panicii in randul romanilor. Zilnic sunt publicate statistici cu sute de persoane care ar fi decedat in Romania, chipurile, din cauza coronavirusului (Covid-19). Practic, toti cei depistati cu coronavirus care mor in aceste zile sunt prezentanti la gramada ca fiind decedati din cauza de Covid-19. Problema este ca nu exista dovezi clare in acest sens, anume ca mortile au fost cauzate de coronavirus. Si cand spunem dovada, ne referim la autopsii care sa confirme ca infectiile cu coronavirus au provocat decesele. Nu spunem ca nu au existat cazuri de decese provocate de Covid-19, insa atragem atentia ca exista riscul ca orice moarte sa fie prezentata ca fiind cauzata de coronavirus.

La inceputul lunii aprilie 2020, intr-o interventie telefonica la postul Romania TV, managerul Spitalului Victor Babes, Emilian Imbri, se intreba daca in Romania se mai moare si de altceva in afara de coronavirus: “Cineva de la Suceava a spus ceva: nu mai face nimeni niciun diagnostic, se pune un biletel si scrie: ‘Covid’. Asa ceva s-a intamplat si in Italia, si in China. Toti cei care au murit au murit de Covid? Desi poate ca au fost si alte diagnostice. Inainte de a ajunge la aceasta cifra, poate ca ar fi salvator si mai optimist pentru Romania sa se afle ca in Romania decesele in momentul de fata sunt datorita unor cauze, si din cauza Covidului, pentru ca altfel totul se pune pe seama Covidului si incepe isteria care a inceput in toate tarile din jurul nostru. (…) Nimic cardiac, nimic cancer, nimic, nimic, totul este Covid” (click aici pentru a citi).

Grupul de Comunicare Strategica indica infectia cu Covid drept cauza a mortii

Problema ridicata de doctorul Emilian Imbri este cat se poate de legitima. Intr-adevar, oare cele 482 de decese (cate erau la ora scrierii acestui articol) au fost cauzate de infectia cu coronaviurs sau ele au fost provocate in realitate de alte boli, in conditiile in care cei mai multi dintre romanii decedati sufereau de comorbiditati? Spre exemplu, cum poti sa spui ca o persoana bolnava de cancer in faza terminala si infectata cu coronavirus a murit din cauza coronavirusului? Este total absurd.

De altfel, nici macar Grupul de Comunicare Strategica nu sustine ca cei aproape 500 de romani au decedat din cauza de Covid-19. Daca va veti uita pe informarile oficiale facute de Grupul de Comunicare Strategica nu veti vedea nicaieri vreo mentiune in sensul ca decesele au fost provocate de coronavirus. Informarile transmit doar ca cei decedati erau infectati cu coronavirus.

Evident, exista cazuri in care infectia cu Covid-19 poate a grabit decesul, insa, repetand exemplul de mai sus, nu se poate afirma ca un bolnav de cancer in faza terminala sau o persoana care suferea de alte comorbiditati grave a decedat din cauza infectiei cu Covid-19. Poate insa ca Grupul de Comunicare Strategica ar trebui sa isi regandeasca modul de transmitere a informatiilor, astfel incat acestea sa nu fie speculate apoi pentru inducerea panicii in randul romanilor. Iar o modalitate ar putea fi informarea privind inregistrarea unui nou deces doar cand exista confirmarea certa, pe baza de autopsie, ca acesta a fost provocat de coronavirus.

