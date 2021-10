Numarul locuintelor asigurate printr-o polita PAD (asigurarea obligatorie a locuintei) era de 1.826.550 la finalul lunii septembrie 2021, la nivel national, in crestere usoara fata de luna anterioara si fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale – PAID Romania.

In luna august a.c. erau fost asigurate 1.825.135 de locuinte, in timp ce in septembrie 2020 erau asigurate 1.758.382 de locuinte.

Din total, cele mai multe polite PAD erau incheiate, in luna septembrie 2021, pentru apartamente, respectiv 1.095.323, in timp ce pentru case erau valabile 731.227 de polite.

Potrivit datelor PAID Romania, 74,9% dintre politele active au fost incheiate in mediul urban si 25,1% in mediul rural. In functie de tipul locuintei, 94,9% dintre politele PAD sunt incheiate pentru cele de tip A si 5,1% pentru locuintele de tip B.

In ceea ce priveste distributia pe regiuni, cele mai multe polite active sunt in Transilvania (21,9% din totalul politelor), Bucuresti (19,7%) si Muntenia (18,6%). La polul opus, cea mai mica acoperire o intalnim in Maramures (3,2%), Bucovina (3,4% din totalul politelor) si Dobrogea (4,4%).

Polita de asigurare impotriva dezastrelor naturale (PAD) este o polita de asigurare obligatorie care acopera daunele produse de inundatii (naturale), cutremure si alunecari de teren asupra locuintelor.

Politele PAD costa 20 euro in cazul locuintelor tip A (suma maxima asigurata 20.000 euro) si 10 euro in cazul locuintelor tip B (suma asigurata fiind de 10.000 euro).

Locuinta de tip A: constructia cu structura de rezistenta din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra, caramida arsa, lemn ori din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic.

Locuinta de tip B: constructia cu pereti exteriori din caramida nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.

Nerespectarea de catre proprietari (persoanele fizice sau juridice) a obligatiei de asigurare a locuintelor impotriva dezastrelor naturale se poate sanctiona cu amenda de la 100 la 500 lei de catre primariile pe raza carora se afla locuinta in cauza.

In completarea politei PAD este recomandat ca proprietarii sa incheie si asigurarea facultativa a locuintei, care include si alte rescuri, precum incendiul, explozia, furtuna, inundatii de la apa de conducta furtul, dar si asigurarea bunurilor din locuinta sau raspunderea civila legala fata de terti.

Pandemia generata de COVID-19 a produs modificari in perceptia romanilor asupra riscurilor si, drept consecinta, a crescut interesul pentru protectia prin asigurare, potrivit celei mai noi editii a Barometrului UNSAR-IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din Romania (2021).

Astfel, 42% dintre romani (fata de 28% in 2020) spun ca sunt mai interesati, ca urmare a pandemiei, de protectia oferita de asigurarile de sanatate, 37% de asigurarea locuintelor (vs 24% in 2020) si 30% de asigurarile de viata pentru somaj si preluarea temporara a ratelor (vs 23% 2020).