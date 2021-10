Egiptul a fost în acest an între cele mai căutate destinaţii în acest an de către turiştii români şi este şi pentru finalul anului, spune Dan Goicea, vicepreşedinte ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT). Acesta estimează că peste 120.000 de români şi-au petrecut vacanţa în Egipt în acest an, estimare pentru întregul an.

„Am apreciat o cifră per total de peste 120.000 de români care merg în acest an în vacanţă în Egipt. Dar poate fi între 120 şi 200.000 şi mă refer până la sfârşitul anului. Nu este însă o cifră oficială, ci o estimare a pieţei. Egiptul a fost foarte căutate deoarece a fost varianta cea mai ietfină de mers la soare. Reciful de colari din Egipt este considerat al doilea după cel din Australia ca frumuseţe şi ca mărime. Turiştii au avut ceva rezerve din anul trecut, când au stat acasă. Egiptul a fost constant de la Crăciunul trecut şi până acum, a fost o destinaţie Verde”, a declarat Dan Goicea, vicepreşedinte ale Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), citat de News.ro.

Accesul în Egipt se face fie în baza unui test PCR negativ, fie în baza certificatului de vaccinare. Testul se poate face şi în aeroporturile din Egipt, la sosire, şi costă aproximativ 25 de dolari.

De altfel, în Sharm El Sheikh şi Hurghada, cele mai căutate destinații de către turiștii români, populația este 100% vaccinată.

În ceea ce priveşte preţurile, acestea au fost mai mici chiar şi decât ofertele pentru Turcia şi chiar Grecia, alte două destinaţii foarte căutate de către români. Vacanţele în Egipt încep de la 350 de euro de persoană, cu cazare o săptămână la hotel de trei stele, cu toate serviciile şi taxele incluse.

Reprezentantul ANAT le recomandă turiştilor să îşi facă rezervările din timp şi spune că nivelul de securitate este unul foarte ridicat, iar turiștii nu trebuie să se teamă de regiune.

În calitate de CEO al touroperatorului Cocktail Holidays, Dan Goicea spune că destinaţia „Egipt a salvat business-ul companiei”.

„Ne-a salvat Egiptul şi ne-a adus cu cifrele aproape de nivelul anului 2019, în mod neaşteptat, la peste 90% din vânzări comparativ cu acum doi ani. Este primul an în care am putut să operăm două zboruri timp de 52 de săptămâni pe an, adică tot anul, unul spre Sharm El Sheikh, altul spre Hurghada, plus croaziere în Cairo. Vânzările de pachete pentru Grecia şi Turcia au scăzut faţă de 2020. Turcia a crescut preţurile mult, anul trecut au stat mult timp blocaţi şi ei vor să îşi recupereze cheltuiala de anul trecut”, mai spune Dan Goicea.

De exemplu, în aprilie-mai, agenţiile de turism operau 25 de chartere pe săptămână spre Egipt, din toate marile oraşe ale României: Bucureşti, Cluj, Oradea, Timişoara, Baia Mare, Satu Mare, Suceava, Iaşi, Bacău.

Cocktail Holidays estimează afaceri de 18-19 milioane euro, aproape de nivelul din 2019.

Anul trecut, însă, pierderile au fost de 70-80%. „Ne mai trebuie câţiva ani să mai recuperăm pierderile din 2020. Rănile se vor vindeca în cinci-şase ani”, spune Goicea.

La rândul său, prezent la eveniment, consilierul guvernatorului regiunii Sinaiului de Sud, Waleed El Sebaie, a afirmat că turiştii români au fost între primele cinci naţionalităţi care au vizitat regiunea în acest an.

„România este în top cinci naţionalităţi când vine vorba de turişti. Am avut turişti şi din Ucraina, Rusia, Kazahstan, Belarus, dar şi din Republica Moldova”, spune acesta.

Sinaiul de Sud primeşte săptămânal acum circa 40.000 de turişti, iar la un moment dat erau 70 de chartere săptămânale, în perioada Paştelui.