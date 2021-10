„Ce urât va despărțiți de poporul acesta ,care v-a dat girul ,care v-a crezut, care v-a iubit ! Şi pentru ce Domnule Iohannis ? Pentru faptul că doriţi să promovaţi, în conducerea acestei ţări, oameni fără valoare ,fără personalitate ,oameni care nu au făcut nimic în viaţa lor până au ajuns în politică si tot nimic când au ajuns ,pentru simplu fapt că ei nu ştiu să facă nimic. Cât de frustrant este pentru dumneavoastră pentru părinţii dumneavoastră pentru soţia dumneavoastră, să citească toate comentariile care vi le trimit oamenii, care odată v-au iubit şi au avut încredere în dumneavoastră. Degeaba sunteţi decorat de cancelariile străine, degeaba sunteţi primit de preşedintele Statelor Unite dacă propriul popor vă detestă. Până unde vreţi să mergeţi? Până acolo sa fiţi primul preşedinte al României demis prin referendum de către propriul popor? Vă imaginati dacă cei care v-au iubit si v-au dat votul vă detestă atât de mult cum vă urăsc cei care nu v-au votat niciodată? Regret că ieșiţi atât de urât din istoria acestui neam şi personal sunt a doua oară în viața aceasta mințit şi dezgolit de sinceritate .Prima dată când am aflat ca nu este Moș Nicolae, şi acum când am aflat că nu am un Președinte de care sa fiu mândru. Dar atunci eram copil…”, este mesajul postat pe facebook de un sătmărean.