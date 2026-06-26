Personalul administrativ al Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord Baia Mare a participat la trei ateliere de formare organizate în cadrul proiectului ConnectDiverse, dedicate dezvoltării unor practici mai incluzive pentru sprijinirea studenților neurodivergenți. Sesiunile au fost susținute de asist. univ. dr. Nadia Barkoczi și conf. univ. dr. Claudia Marian, care au prezentat participanților strategii practice de comunicare și modalități de adaptare a interacțiunii cu studenții care au nevoi educaționale specifice.

În cadrul atelierelor au fost abordate teme precum stilurile diferite de comunicare, provocările întâmpinate de studenții neurodivergenți în mediul universitar și soluțiile prin care personalul administrativ poate contribui la crearea unui climat mai accesibil și mai incluziv.

Organizatorii au apreciat implicarea participanților și au precizat că observațiile și feedbackul colectate în urma acestor întâlniri vor fi analizate și integrate în etapele următoare ale proiectului ConnectDiverse. Rezultatele vor contribui la elaborarea unor resurse și recomandări practice destinate promovării incluziunii în învățământul superior.

Prin astfel de inițiative, Centrul Universitar Nord Baia Mare își propune să dezvolte un mediu academic în care fiecare student să beneficieze de șanse egale și de sprijin adaptat nevoilor sale.