Polițiștii le reamintesc conducătorilor auto că prevenirea tragediilor produse pe drumurile publice începe cu respectarea regulilor de circulație.

Ieri, 26 iunie a.c., în jurul orei 09.20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Gării, din municipiu.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 49 de ani.

Întrucât polițiștii au avut suspiciunea că bărbatul s-ar afla sub influența băuturi alcoolice au procedat la testare acestuia cu aparatul etilotest.

Rezultatul testării a indicat o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge.

O alegere responsabilă făcută la timp poate face diferența dintre un drum parcurs în siguranță și un accident cu urmări ireversibile.