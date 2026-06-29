Trei sferturi din ţară se află până miercuri dimineaţă sub Cod roşu de caniculă şi disconfort termic deosebit de accentuat, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 41 de grade Celsius.

ANM a emis următoarele avertizări:

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 10.00. Fenomene vizate: val de căldură intens, caniculă, nopți tropicale, disconfort termic accentuat

În Dobrogea și jumătatea estică a Munteniei valul de căldură se va intensifica, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în Delta Dunării și până la 38 de grade în restul zonelor. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 și 24 de grade.

COD ROȘU. Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 10.00. Fenomene vizate: temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.

Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.

În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 30 iunie, ora 12.00 – 30 iunie, ora 23.00. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ

Marți (30 iunie) la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.

Fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 10.00 – 1 iulie, ora 21.00. Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat

Miercuri (1 iulie) valul de căldură va persista, iar în nordul Banatului, sudul Crișanei, sud-estul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 31 și 34 de grade, cu valori mai coborâte pe litoral și în Delta Dunării de 27…29 de grade.

COD PORTOCALIU. Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 12.00 – 1 iulie, ora 21.00. Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat.

În nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 12.00 – 1 iulie, ora 23.00.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Miercuri (1 iulie) în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.