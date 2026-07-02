CS Minaur Baia Mare se reunește oficial pe 15 iulie, când va începe pregătirile pentru noul sezon competițional. Primul antrenament va avea loc pe Stadionul „Viorel Mateianu”, sub conducerea noului antrenor, Paul Pîrvulescu.

Înainte de reluarea antrenamentelor, jucătorii vor efectua vizita medicală, programată pentru 13 iulie, etapă obligatorie înaintea startului pregătirii fizice și tehnico-tactice.

În perioada următoare, clubul va prezenta programul complet al pregătirii de vară, meciurile amicale programate, precum și noile transferuri care vor îmbrăca tricoul galben-albastru în sezonul 2026–2027.

Oficialii Minaur promit o vară plină de noutăți și un nou început pentru echipa băimăreană, cu obiective ambițioase și dorința de a construi un lot competitiv.