După cum ați aflat cu toții, numirea viceprimarilor din Baia Mare a fost amânată. Ne-am informat, am căutat, încercând să transmitem băimărenilor informațiile corecte și obiective. Considerăm că este un subiect de interes și că, ar trebui să înțelegem ce se petrece la firul ierbii. Astfel, motivul pentru care s-a amânat numirea viceprimarilor Băii Mare, îl au în vedere pe domnul Tâgârlaș, căruia i se pregătește de mult un fotoliu comod. Din acest motiv, numirea a fost amânată pentru a vedea dacă acesta iese senator. În caz contrar, să poate fi numit viceprimar și să nu rămână cu buza umflată din nou, din partea PNL Baia Mare. Cu toate acestea, candidatul PNL cu cele mai bune rezultate la nivel de Baia Mare, Mircea Cirț, a fost tras pe linie moartă deși el nu recunoaște.

Vă prezentăm răspunsurile oferite de acesta la întrebările noastre:

𝐞𝐌𝐌: În ultima ședință a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, la punctul de pe ordinea de zi privind centura ocolitoare, ați votat împotriva reabilitării ei. Cum vă justificați acest vot și totodată cum comentați reproșurile colegilor dumneavoastră de partid privind acest vot?

𝐌𝐂: Este falsă afirmația dvs.! Eu am votat cu DA, si chiar am felicitat inițiativa CJ MM pentru acest ”Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea in asociere cu Consiliul Judetean Maramures a obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare” Această inițiativa este parte a programul lui Ionel Bogdan PNL, am promovat acest proiect in campania electorala la alegerile locale si acum se fac pași. Faptul că primarul Băii Mari caută sa-și refacă imaginea atribuindu-și potențialul de imagine, o știe toată lumea. Nu este adevărată afirmația dvs. prin care spuneți de ”reproșuri ale colegilor mei de partid”. Nu au fost motive de reproș.

𝐞𝐌𝐌: Este adevărat că se dorește excluderea dumneavoastră ca domnul Tâgârlaș să poate fi numit viceprimar?

𝐌𝐂: Nu este adevărat. Vă informez ca domnul Tâgârlaș este candidat la Senat si vă invit să-l votați pe data de 6 Decembrie, pe lista candidaților PNL!

𝐞𝐌𝐌: Având în vedere rezultatul obținut la alegerile locale (cel mai mare rezultat al unui candidat PNL la funcția de primar al municipiului), de ce nu sunteți propunerea partidului pentru funcția de viceprimar?

𝐌𝐂: După cum știți, peste o săptămână avem alegerile parlamentare si pană atunci sunt alte priorități. De altfel, primăria poate funcționa si fără viceprimari multă vreme. Sunt convins ca ulterior se vor găsi cele mai bune soluții pe care Consilierii locali le vor vota.

𝐞𝐌𝐌: În timpul campaniei electorale ați fost un adevărat opozant împreună cu PNL Baia Mare al primarului ales Cătălin Cherecheș. Ce părere aveți despre înțelegerile avute de acesta cu colegii dumneavoastră de partid?

𝐌𝐂: In războaie, la vânătoare si in campanii electorale se minte cel mai mult. Am constatat ca la unii nu se mai termină campania electorală si continuă să mintă mult si bine pentru că este cine sa-i creadă.

𝐞𝐌𝐌: Este tot mai vizibil blatul dintre domnul primar și PNL Baia Mare, cum comentați acest subiect?

𝐌𝐂: Eu nu am treaba cu blaturile si bârfele, am treaba cu binele cetățenilor Băii Mari. Aș fi mai pregătit să vă răspund legat de viziune si strategie de dezvoltare economică a orașului. PNL Baia Mare are maturitatea sa învețe din trecutul nefericit cu actualul primar, așa că nu desconsiderați echipa PNL.

𝐞𝐌𝐌: Este adevărat că doriți să vă dați demisia din PNL?

𝐌𝐂: Categoric nu și pot să vă spun că ne înțelegem bine, ne consultăm și schimbăm opinii permanent. Așadar, nu am motive de demisie, doar ce mi-am început rolul in slujba cetățenilor. Chiar mă credeți așa slab să dau bir cu fugiții? Doar știam ce mă așteaptă. Voi si primarul nu știați cu cine aveți de a face. Toată lumea știe că trebuie ridicate standardele la Consiliul local, respectiv la Primăria Baia Mare. Pai cine sa o facă dacă nu Mircea Cirț?

𝐞𝐌𝐌: Dacă doriți să ne mai transmiteți ceva în afară de întrebările adresate, așteptăm informația dumneavoastră. De asemenea, după cum v-am comunicat și telefonic, v-am fi recunoscători dacă ați putea veni cu un răspuns la întrebările noastre până la ora 20:00, pentru a putea realiza materialul.