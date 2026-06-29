Cu multă durere în suflet, vă aducem la cunoștință că astăzi, 29 iunie – ziua în care facem prăznuirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Preacuviosul Părinte Arhim. Sofronie Perța, starețul emerit al Mănăstirii Dragomirești, a trecut la cele veșnice.

Arhimandritul SOFRONIE PERȚA s-a născut la 13 decembrie 1958 în localitatea Botiza, județul Maramureș, din părinții dreptcredincioși Grigore și Iulia Perța. La botez a primit numele de Vasile.

A absolvit școala primară în Botiza, iar între anii 1984-1989 a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, pe care l-a absolvit în iunie 1989.

Între anii 1999- 2003 a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă ”Sfânta Muceniță Filoftea”, Secția Teologie Pastorală din cadrul Universității Pitești, pe care a absolvit-o în sesiunea iunie 2003 și a susținut licența cu tema: “Așezăminte monahale la Dragomirești”, sub îndrumarea pr. prof. univ. dr. Dănuț Manu. Între anii 2004-2006 a urmat cursurile de masterat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Arad.

În luna august 1982 a intrat ca viețuitor la Mănăstirea „Sfânta Ana”Rohia, județul Maramureș, iar în luna noiembrie, același an, a fost transferat la Mănăstirea „Sfântul Ilie” din Toplița, județul Harghita, unde a stat până în anul 1989.

De Praznicul „Sfânta Treime” din anul 1986, a fost tuns în monahism primind la călugărie numele de Sofronie, iar naș de călugărie i-a fost arhimandritul Modest Moraru.

În 20 iulie 1986, de sărbătoarea „Sfântului Prooroc Ilie Tezviteanul”, a fost hirotonit ierodiacon, iar în 6 august la Praznicul „Schimbării la Față” a fost hirotonit ieromonah de către vrednicul de pomenire Emilian Birdaș, Episcopul Alba Iuliei.

De la Mănăstirea Toplița, Episcopul Emilian Birdaș l-a trimis ca preot misionar în mai multe parohii: Oarba de Mureș, Izvorul Mureșului, Călimănel Toplița. În toate aceste parohii a desfășurat o bogată activitate administrativă și duhovnicească.

În anul 1990 a fost transferat de la Episcopia Alba Iuliei la Mănăstirea „Sfântul Ilie” Dragomirești, județul Maramureș, în noua înființată Episcopie a Maramureșului și Sătmarului.

La Mănăstirea Dragomirești, biserica veche era într-o stare de degradare avansată și a refăcut-o capital, atât în interior cât și exterior și a extins-o construind și un pridvor. Între anii 1992-1996 a construit casa monahală, care este formată din parter, un nivel și mansardă, unde sunt chiliile, trapeza, biblioteca etc.

În anul anul 2008 de sărbătoarea „Sfântului Prooroc Ilie Tezniteanul” a fost pusă piatra de temelie pentru noua biserică a mănăstirii de către vrednicul de pomenire Justinian Arhiepiscopul. În anul 2019 s-a pus crucea pe noua biserică, iar în anul 2020 s-au definitat lucrările la exterior. Proiectul este realizat de arhitectul Dorel Cordos, lucrările desfășurându-se sub atenta coordonarea a Preasfințitului Părinte Iustin Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Părintele Stareț Sofronie Perța s-a luptat foarte mult pentru a readuce în proprietatea mănăstirii toate proprietățiile funciare pierdute după anul 1949.

În anul 1996, la 20 iulie, a fost hirotesit Protosinghel, iar la 20 iulie 2021, a fost hirotesit Arhimandrit, când a fost târnosit Paraclisul de la demisolul noii biserici.

Arhimandritul Sofronie Perța s-a pensionat din ascultarea de stareț, la 1 ianuarie 2025.

Informațiile cu privire la slujba de prohodire vor fi transmise ulterior.

Arhim. Macarie Motogna, Exarh al mănăstirilor