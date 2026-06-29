În dimineața de 28 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 de către o femeie din localitatea Șurdești, cu privire la faptul că fiul ei îi adresează injurii.

Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, ocazie cu care au constatat faptul că pe fondul unor neînțelegeri privind unele investiții financiare, între apelantă și fiul acesteia ar fi izbucnit un scandal, fiul adresându-i injurii și expresii jignitoare.

În urma celor constatate, polițiștii au procedat la întocmirea formularului de evaluare a riscului, iar în urma răspunsurilor oferite a reieșit risc iminent, motiv pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile.

În cauză, femeia a refuzat montarea unui dispozitiv electric de supraveghere.

Polițiștii continuă cercetările.

Polițiștii tratează cu maximă seriozitate toate sesizările privind violența domestică și intervin prompt pentru protejarea victimelor și tragerea la răspundere a persoanelor care încalcă legea.