O echipă formată din patru studente din Cluj, printre care și Mărioara Mihali, originară din comuna Budești, județul Maramureș, a dezvoltat Rhythm Touch, o brățară inteligentă care transformă muzica în vibrații și le oferă persoanelor cu deficiențe de auz posibilitatea de a simți ritmul și emoția unui concert, film sau festival. Alături de Mărioara Mihali, din echipa proiectului fac parte Ioana-Andreea Popa, Maria-Cătălina Rizel și Iulia Bara, tinere care și-au propus să folosească tehnologia pentru a face cultura și divertismentul mai accesibile.

Dispozitivul captează sunetele din jur și le transformă în modele complexe de vibrații, astfel încât utilizatorii să poată percepe schimbările de ritm, intensitate și dinamica muzicii prin intermediul simțului tactil. De la un simplu prototip, Rhythm Touch a evoluat într-o soluție validată împreună cu peste 100 de persoane cu deficiențe de auz, iar eficiența sa a fost testată în cinematografe, la festivaluri și în cadrul mai multor evenimente culturale.

Inovația a fost recompensată în cadrul competiției WSA European Young Innovators 2025, una dintre cele mai importante platforme europene dedicate proiectelor tehnologice cu impact social. Proiectul demonstrează că tehnologia poate contribui la crearea unei societăți mai incluzive, oferind persoanelor cu deficiențe de auz posibilitatea de a trăi experiențe culturale într-un mod nou și accesibil.

Prin această reușită, Mărioara Mihali, tânăra originară din Maramureș, și colegele sale confirmă că ideile inovatoare dezvoltate în România pot avea un impact real asupra vieții oamenilor și pot fi apreciate la nivel internațional.