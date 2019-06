Avem o tara frumoasa si nu o spunem doar noi, ci o afirma chiar si strainii; de aceea este foarte greu sa realizezi un top al celor mai frumoase orase din Romania, pentru ca fiecare in parte are un farmec inegalabil.

Romania nu merita laude pentru ca este tara noastra, cea in care am crescut si in care avem atat de multe amintiri, ci pentru ca este o tara splendida, pentru ca ofera privelisti de-a dreptul extraordinare, pentru ca ofera posibilitatea de a te bucura atat de munte, cat si de mare, pentru ca nu trebuie sa mergi in alta tara pentru a avea parte de un concediu de vis.

Avand in vedere ca atunci cand vine vorba de Romania si frumusetile sale, posibilitatile sunt nenumarate, ne-am gandit sa trecem in revista doar cateva dintre cele mai interesante orase pe strazile carora poti hoinari astfel incat sa te bucuri de dimineti si dupa-amieze liniste si pline de culoare. Asadar, iata zece dintre cele mai frumoase orase din Romania.

Sibiu





Daca te intrebi ce poti face cand ajungi in acest oras, exista cateva obiective turistice care te vor convinge ca nu ai motive sa te plictisesti aici: astfel, amintim Muzeul Brukenthal, Turnul Sfatului, Podul Minciunilor, Muzeul Astra, Biserica Evanghelica C.A., Catedrala Ortodoxa „Sfanta Treime”, gradina zoologica.

Cu siguranta, Sibiul isi are un loc binemeritat in topul cele mai frumoase orase din Romania. Este unul dintre cele mai importante localitati din Transilvania, a fost prima capitala culturala europeana din Romania, clasandu-se pe locul opt intr-un top realizat de Forbes al celor mai idilice locatii din Europa. Zona din jurul Sibiului a fost catalogata drept „bucolica, o regiune idilica. Este probabil cel mai ezoteric loc din clasamentul intocmit de noi”.Daca te intrebi ce poti face cand ajungi in acest oras, exista cateva obiective turistice care te vor convinge ca nu ai motive sa te plictisesti aici: astfel, amintim Muzeul Brukenthal, Turnul Sfatului, Podul Minciunilor, Muzeul Astra, Biserica Evanghelica C.A., Catedrala Ortodoxa „Sfanta Treime”, gradina zoologica.

Oradea Sursa foto: pixabay.com „Multe orase din Romania au centre istorice – Bucuresti, Constanta, Iasi, Timisoara, Sibiu, Alba-Iiulia, dar cred ca Oradea a reusit, poate cel mai bine, sa faca investitii in reconstruirea si renovarea centrului sau. Este foarte frumos. Am avut ocazia sa fac o plimbare. Este incantator si transmite atat dinamismul, cat si imaginea tipic romaneasca a ceea ce reprezinta o capitala aici, in aceasta tara”, a sustinut el.



De asemenea, Oradea conduce Oradea este un alt loc laudat, nu numai de turistii din afara si din tara care admira cladirile renovate si raman uimiti de frumusetea orasului de de Crisul Repede, cat si de insusi ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm , care a ramas placut surprins dupa ce a ajuns aici:, a sustinut el.De asemenea, Oradea conduce clasamentul celor mai eficiente orase din Romania, dupa ce s-au luat in calcul indicatori precum valoarea cheltuielilor de capital si a absorbtiei de fonduri europene in perioada 2007-2016 si modalitatea in care localitatea a fost transformata fizic in ultimii ani.