Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane s-a produs duminică, 28 iunie 2026, pe Drumul Județean 186, în localitatea Săcel.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliștea de Sus și ai Poliției Orașului Dragomirești au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că un tânăr în vârstă de 22 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare. Mașina a intrat în coliziune cu un cap de pod, după care a fost proiectată într-un stâlp și în gardul unui imobil.

În urma impactului, șoferul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, acestuia i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.