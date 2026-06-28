Agentul-șef principal de poliție Lazăr-Doruț Moisil, din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Valea Vișeului, se numără printre polițiștii de frontieră premiați de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în cadrul unui eveniment dedicat recunoașterii excelenței în structurile de ordine și siguranță publică.

Polițistul maramureșean a fost recompensat pentru implicarea într-o misiune de căutare și salvare desfășurată în condiții dificile, în zona montană de la granița de nord a țării.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, agentul-șef principal de poliție Lazăr-Doruț Moisil „a coordonat și participat la o misiune de căutare și salvare desfășurată în teren montan dificil, contribuind la găsirea și salvarea a patru cetățeni ucraineni aflați în pericol”.

În cadrul aceluiași eveniment au mai fost premiați și comisarul-șef de poliție Marius-Petrică Bungă, pentru coordonarea unei acțiuni care a dus la descoperirea unei culturi de cannabis, precum și comisarul de poliție Ionuț Sebastian Găvruș, pentru contribuția la destructurarea unei rețele implicate în activități ilegale cu produse accizabile și descoperirea unei fabrici clandestine de țigări.

Reprezentanții Poliției de Frontieră Române au subliniat că, în spatele fiecărei distincții, se află „ore de muncă, decizii luate sub presiune, nopți petrecute în teren și oameni care aleg, în fiecare zi, să fie acolo unde este nevoie de ei”.

„Dincolo de fiecare uniformă există oameni, misiuni și rezultate care contează. Felicitări tuturor pentru profesionalism, implicare și devotament!”, au transmis reprezentanții instituției.

Premierea reprezintă o recunoaștere a activității desfășurate de polițiștii de frontieră care, prin profesionalism și dedicare, contribuie la salvarea de vieți și la combaterea fenomenelor infracționale de la frontiera României.