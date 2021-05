După ce și-a petrecut sărbătorile pascale în ținutul Maramureșului, Laura Cosoi și-a deschis sufletul și a scris pe blogul ei despre trăirile avute. Tot acolo a atașat și câteva fotografii surprinse pe ale noastre meleaguri, alături de familia ei.

„Cand ne apropiem de Maramureș se asterne linistea în sufletele noastre. Ne intalnim cu tihna dupa care tanjim zi de zi, de ceva vreme. Despre Maramureș am tot scris pe blog, dar de data asta imaginile întrec parcă orice cuvinte…” – scrie actrița.

Ne mândrim cu faptul că avem onoarea să fim gazdele unor personalități cu renume, care nu doar ne calcă pământul, ci și scriu despre acesta. Încărcat cu tradiții, Maramureșul își deschide porțile de fiecare dată când un suflet își caută liniștea și credința, acest aspect îl suprindem și în cele scrise de Laura Cosoi.

O dată ajuns în nordul României, obiceiurile, locurile, atmosfera și oamenii îți rămân în suflet, cu drag și pentru totdeauna. E chiar imposibil să dai uitării o experiență petrecută în sânul divinității.

„A fost o perioada care mi-a ramas in suflet, pentru ca Maramuresul mi se pare un loc binecuvantat, cu peisaje rupte din Rai si oameni care traiesc atat de frumos! Am fost intr-o zi in drumetie la Preluca Veche, spre Tg. Lapus. Am ajuns exact in Sambata Mare, cand oamenii se pregateau de Paste. Ne-am dorit sa fim niste prezente cat mai discrete, ca sa nu tulburam cu nimic ritualul lor, probabil ramas acelasi de sute de ani. Atmosfera locului mi se parea desprinsa dintr-un film – de Emir Kusturica, pe alocuri.” – scrie vedeta, Laura Cosoi.

Nu e ușor să pleci de pe tărâmul Maramureșului, desprins parcă dintr-un basm, nu o spunem noi, ci o spune chiar ea, Laura Cosoi.

„Recunosc, as mai fi stat in Maramures, dar am avut spectacol cu „Barza domnului ministru” si a trebuit sa ne intoarcem. Însa, in curand, Maramuresul va fi acasa pentru noi, pentru ca am cumparat un teren aici si avem de gand sa restauram o casa achizitonata acum 5 ani cu o vechime de peste 100 de ani.”

B.R.