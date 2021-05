Nu există persoană, chiar dacă este pasionată sau nu de jocurile de noroc, care să nu știe, cel puțin la nivel orientativ faptul că industria de gambling se bucură nu doar de o evoluție colosală, dar și de sume mari de bani obținute de cazinourile din toată lumea, offline sau online.

Dar care este „secretul”? Cum fac cazinourile bani? Descoperă toate informațiile pe care trebuie să le știi în acest articol!

Bugetul infinit

Una dintre modalitățile prin care toate cazinourile fac bani este ideea pe care le-o induc jucătorilor că pot face mai multe pariuri decât ei. Acest lucru este adevărat, cazinourile au un buget aproape infinit, prin urmare vor „paria” tot timpul mai mult contra jucătorilor.

Lucrurile sunt cu atât mai avantajoase cu cât fiecare pariu al jucătorului nu este recompensat de/cu un câștig, acesta fiind principalul prin care un cazinou poate face bani. Presupunând că ratând câștig este 1/10, pentru un pariu de 10 RON, cazinoul acumulează 90 RON (adică 9 din cele 10 pariuri necâștigătoare) și abia la cel de-al 10-Lea pariu returnează către jucător un câștig.

Marginea Casei

Marginea sau marja Casei implica un proces logic și matematic, destul de complex, care care poate fi înțeles de către jucători din punctul de vedere al modului de funcționare. Marginea Casei reprezintă o medie pe termen lung care însumează, în special, pierderile unui jucător, în cadrul unui pariu pus pe un joc sau un slot. Mai bine spus, această marjă are la bază diferența dintre cotele pune pe un pariu la un joc de cazinou și care este probabilitatea ca jucătorul care a făcut alegerile și a pus pariul respectiv să câștige.

Cel mai bun și evident exemplu în acest caz, îl reprezintă jocul de Ruletă, însă Casa are avantaj și în ceea ce privește celelalte jocuri și tipuri de jocuri din cazinouri. Pentru un pariu pe culoare, ai, teoretic șanse de 50% ca pariul tău să iasă câștigător, fiind tot atâtea numere roșii, cât și negre. Practic, trebuie luate în considerare și numerele pe colorare verde sau numărul, în funcție de tipul ruletei. Astfel, privind lucrurile în acest fel, vei constata că șansele tale nu sunt 50-50 așa cum credeai inițial.

În cazul acestui joc avantajul Casei este de 5.26%,procenta care, deși la prima vedere poate părea mic, îți vei da seama cât de mult vă conta după ce vei înregistra câteva pierderi consecutive.

Ce se întâmplă pe termen scurt nu afectează cazinourile

Atunci când faci 2 pariuri consecutive și presupunând că ai mizat pe aceeași valoare, ai câteva opțiuni disponibile: ai un pariu câștigător și unul necâștigător (fie primul e câștigător, fie cel de-al doilea), poți pierde ambele pariuri sau poți câștiga. Una dintre metodele pe care cazinourile o folosesc pentru a nu pierde interesul jucătorului și pentru a stimula părerea este metoda „cald-rece”. Aceasta presupune, ca în cazul a 2 sau mai multe pariuri, printre cele necâștigătoare, vei avea parte și de câștiguri, astfel încât să nu îți pierzi interesul pentru joc.

Dar este fezabilă pentru operatorul de casino această variantă? Da, pe termen scurt, este potrivită strategie, mai ales că, de cele mai multe ori câștigurile rezultate la astfel. De runde de joc nu depășesc pierderile jucătorilor.

Un alt artificiu pentru fidelizarea utilizatorilor pe care majoritatea cazinourilor îl folosesc îl reprezintă ofertele promoționale, care de regulă sunt extrem de avantajoase pentru jucători, în special cele de bun venit. De exemplu, pentru operatorul Netbet, poți beneficia la deschidere a-și validarea unui cont de un bonus Netbet 50 de rotiri gratis fără depunere , pe care le poți utiliza la sloturile preferate.

Care este secretul din spatele acestui bonus și cum de își „permit” cazinourile sa le ofere? Price bonus primit vine la pachet și cu niște condiții de rulaj, pentru a putea revendică premiile și câștigurile obținute în urma jucării bonusului. De regulă, acestea nu sunt dificil de îndeplinit, însă nu foarte mulți jucători au suficientă răbdare să ducă la bun sfârșit procesul. Privind lucrurile din acest punct de vedere, îți vei da seama ca nu este o acțiune în defavoarea cazinourilor, ci dimpotrivă.

Cum fac cazinourile bani din Poker?

Jocul de Poker este interesat de analizat din perspectiva faptului ca este un joc de tip jucător vs. jucător(i), nu player vs. Cazinou. Astfel, atunci când un jucător ar câștiga, platforma de casino nu are avea niciun câștig efectiv. Acest lucru se întâmplă în teorie sau aceasta este părerea majorității jucătorilor.

Dar cum face cazinoul să găzduiască un joc din care să nu aibă niciun profit sau oportunitate de câștig? Ei bine, în cazul jocului de Poker, cazinoul preia un procent din câștigurile jucătorului care a reușit. Acest procent procent nu este alocat în toate situațiile de câștig, ci doar în anumite situații. Toate aceste detalii sunt transparente și sunt puse la dispoziția jucătorilor, astfel încât, înainte de a accesa și juca un slot sau un alt joc, cel mai bine ar fi sa citești regulamentul acestuia sau termenii și condițiile.

Este firesc ca un cazinou să procedeze astfel?

Cel mai probabil, majoritatea jucătorilor, după ce au parcurs toate aceste informații se întreabă dacă este firesc să se întâmple așa și Casa să aibă avantaje. Da, este complet firesc. Gândește-te la procentele atribuite operatorului de cazinou ca la anumite taxe și impozite pe care trebuie să le plătești în ceea ce privește industria de gambling, asemenea celor pe care trebuie să le plătești uzual.

În plus, dacă platforma de casino nu ar fi avut niciun avantaj, pe termen lung, nu s-ar fi putut susține și nu ar mai fi oferit servicii de calitate, îmbunătățite (operatori call centre, platformă optimizată pe mobil și care are o viteză de încărcare rapidă, satisfăcătoare), dar și o actualizare constantă a portofoliului de jocuri și sloturi.

Concluzii