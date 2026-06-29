Pompierii din cadrul Punctelor de Lucru Gherla și Jucu au intervenit aseară la un accident rutier petrecut pe DN1 C, pe raza localității Iclod.

„În accident au fost implicate două autoturisme, iar din primele date două persoane sunt încarcerate. Potrivit ultimelor informații primite din teren, cele două victime sunt conștiente, salvatorii lucrând pentru extragerea acestora.

Intervin la fața locului două autospeciale cu modul de descarcerare și două ambulanțe SMURD. Totodată, a fost alertat elicopterul SMURD de la Punctul Aeromedical Jibou”, anunță ISU Cluj.

„La data 28 iunie, în jurul orei 20.20, s-a produs un accident rutier pe DN1C, în localitatea Iclod, implicând două autoturisme.

Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că un tânăr de 24 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, care conducea un autoturism pe DN1C, pe fondul altor preocupări de natură a-i distrage atenția, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un alt autovehicul care circula din sensul opus de mers, condus de un tânăr de 29 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

În urma impactului, cei doi conducători auto, precum și alți doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La intervenție au intervenit efective din cadrul ISU Cluj, precum și un elicopter SMURD, pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

În cauză, cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, anunță IPJ Cluj.