Autoritățile sanitar-veterinare au instituit, începând de marți, o carantină la nivel național pentru ovine și caprine, valabilă timp de 30 de zile, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare (PMR) într-o fermă din județul Mureș. Măsura are ca scop limitarea răspândirii virusului și protejarea efectivelor de animale, precum și a fermierilor din întreaga țară.

Pe durata carantinei, transportul oilor și caprelor este interzis. Excepție fac doar animalele trimise direct către abatoare, iar aceste transporturi pot fi efectuate numai cu aprobarea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA). Totodată, autoritățile au decis restricționarea pășunatului în zonele afectate, pentru a evita contactul dintre turmele aparținând unor proprietari diferiți și, implicit, răspândirea virusului.

Poliția, Jandarmeria și Poliția de Frontieră vor intensifica verificările privind transportul animalelor. În cazul în care vor fi identificate transporturi ilegale de ovine sau caprine, acestea vor fi oprite, iar un medic veterinar va interveni în cel mult o oră pentru evaluarea situației. De asemenea, gestionarii fondurilor cinegetice au obligația de a anunța și transporta la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine sălbatice descoperite pe teren. Primăriile din zonele afectate trebuie să asigure condițiile necesare pentru neutralizarea în siguranță a animalelor moarte.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) precizează că Pesta Micilor Rumegătoare nu afectează oamenii și nu reprezintă un risc pentru siguranța alimentelor.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că restricțiile impuse sunt esențiale pentru limitarea extinderii bolii. „Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă, în acest moment, singura barieră eficientă pentru oprirea răspândirii virusului”, a afirmat acesta.

Autoritățile le recomandă tuturor crescătorilor de oi și capre să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate și să anunțe de urgență medicul veterinar în cazul apariției unor semne de boală sau a mortalității în efectivele de animale.