Pe 5 septembrie 2020 a avut loc cea de-a doua ediție All Aboard – campanie de strângere a deșeurilor de pe lacul Firiza din Maramureș.

La acțiunea de voluntariat din acest an au participat 50 de voluntari care au adunat 15 metri cubi de deșeuri de pe lac și de pe malurile acestuia. Voluntarii s-au deplasat pe apa cu ambarcațiuni nemotorizate: plăci Stand Up Paddle (SUP) și caiace. O barca cu motor electric a fost folosita pentru a căra sacii cu deșeuri la punctul de colectare.

Majoritatea voluntarilor au venit pregătiți cu plăci proprii, iar celor care au dorit sa ajute dar nu au avut ambarcațiuni, li s-au pus la dispoziție placi și caiace de către partenerii evenimentului.

Voluntarii au pornit pe lac dimineața la ora 9:00 de la Club Sportiv Simared, și pana la ora 17:00 au reușit sa parcurgă tot malul lacului, de pe care au adunat pet-uri, sticle, doze, încălțări, haine, becuri, scutece, bucăți de mobilier, bucăți de plastic, bucăți de fier, pungi cu deșeuri care puteau fi compost, pungi cu pungi, cauciucuri, prezervative, borcane cu și fără capac și multe altele.

Acțiunea a fost sprijinită de câteva firme locale care au asigurat participanților toate cele necesare pentru colectarea de deșeuri si au asigurat centralizarea deșeurilor strânse într-un tomberon închiriat.

La acțiune au fost prezente echipaje de la Politia Locala Baia Mare și ISU Maramureș.

„Mă bucur ca am reușit sa particip la acțiune alături de fiicele mele, care s-au speriat când au văzut ce lucruri aruncă oamenii în lac și pe maluri. La finalul zilei au fost mandre de ele și de acțiunea la care au luat parte.” a declarat unul dintre participanții la campanie.

Entuziasmul voluntarilor și volumul mare de deșeuri colectate au demonstrat încă o dată că All Aboard îmbină două semnificații importante ale cuvântului strângere, și anume: strângerea deșeurilor și strângerea unei comunități în jurul unei idei. Voluntarii de anul acesta au contribuit, la fel ca cei din 2019, printr-un pas individual mic, la un salt uriaș pentru o omenire mai responsabilă și mai implicată în păstrarea curățeniei în natură.

