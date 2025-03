Eparhia greco-catolică de Maramureș a aderat în acest An Jubiliar la inițiativa pastorală a Papei Francisc „24 de Ore pentru Domnul”, care s-a desfășurat vineri 28 Martie/Sâmbătă 29 Martie 2025, în parohiile de pe întreg cuprinsul său.

Motto-ul pentru această a XII-a ediție la nivel mondial, ales de către Sfântul Părinte, este: „Pentru că tu, Doamne, ești speranța mea” (Psalmul 71,5).

Dacă în fiecare parohie, programul de rugăciune s-a întins pe durata a câteva ore, în cele 2 Biserici Jubiliare, „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Satu Mare și „Sfânta Maria” din Baia Mare, programul de rugăciune s-a întins pe durata a 24 de ore în continuu. Astfel credincioșii din întreaga Eparhie au avut posibilitatea să vină în orice moment în aceste Biserici spre a se ruga, a se mărturisi și a primi Sfânta Împărtășanie, dar și Indulgența Plenară, în condițiile prevăzute.

O inițiativă spirituală care a permis creștinilor din întreaga lume să se unească în rugăciune în același moment și să fie conștienți că fac parte din marea familie a lui Dumnezeu, indiferent de locul în care se află.

Pe lângă programul de rugăciune continuă, credincioșii și preoții au putut asculta meditațiile ținute în fiecare biserică. „Câte persoane se roagă în acest moment în lumea întreagă?” a fost întrebarea pusă retoric de Preasfinția Sa Vasile Bizău în parohia „Sfânta Maria” din Baia Mare, invitând astfel credincioșii la a conștientiza puterea rugăciunii lor, unită cu rugăciunea creștinilor din întreaga lume.

Meditațiile în biserica Jubiliară „Sfânta Maria” din Baia Mare au fost ținute de pr. George Nicoară, care a interpretat textul biblic din Evanghelia după Luca, cap. 4: „Spiritul Domnului este peste mine, pentru care m-a uns să binevestesc săracilor; m-a trimis să vindec pe cei zdrobiți cu inima; să propovăduiesc robilor dezrobirea și celor orbi vederea; să slobozesc pe cei apăsați, și să vestesc anul plăcut Domnului”, care, de fapt, este un citat din Cartea lui Isaia, cap. 61.

Interpretarea a vizat, pe de-o parte, o analiză a legăturii dintre cuvintele Vechiului și Noului Testament, care se întâlnesc în persoana lui Isus Hristos, împlinindu-se astfel Sfintele Scripturi. Pe de altă parte, hermeneutica a vizat și o analiză a semnificațiilor textului biblic în viața religioasă și spirituală a credinciosului întâmpinat de Anul Jubiliar 2025, un an al reînnoirii și al speranței.

Al doilea punct al meditației a fost o lansare a trei întrebări pentru cei prezenți în biserică, care ar putea fi tot atâtea puncte de meditație pe durata acestui An Jubiliar: (1) Cum anume doresc să mă transforme acest An Sfânt Jubiliar? (Introducând „chemarea universală la sfințenie” a Conciliului Vatican II, Lumen Gentium, nr. 40). (2) Știind că rugăciunea este modalitatea prin care omul dialoghează cu Dumnezeu, cum anume ar putea deveni acest instrument al Bisericii mai prezent în viața mea și îndeosebi în familia din care fac parte? (3) Dacă ajutorul dat săracilor (în sens larg al cuvântului: sărăcie spirituală, socială, profesională, psihologică, materială) aduce un plus celor în cauză, întrebarea propusă a fost: oare binele săvârșit celorlalți nu este un loc în care eu cresc în cele sfinte și în virtute?

La Satu Mare, în cadrul Sfintei Liturghii, părintele Roman Dumitru a făcut o descriere a ceea ce înseamnă Anul Jubiliar al Speranței, amintind că până acum au fost 64 de Jubilee extraordinare în Istoria Bisericii Catolice și aducând în lumină pe cele mai importante, dar și ceea ce caracterizează Anul Jubiliar 2025. Este numit un An Sfânt pentru că „se desfășoară cu ritualuri solemne sacre, dar și pentru că are ca scop sfințirea tuturor oamenilor”, a explicat părintele.

Un salut al inițiativei a venit și din partea părintelui vicar general Florin Fodoruț, care s-a rugat împreună cu comunitatea sătmăreană în biserica jubiliară de aici, aducând în lumină importanța trăirii acestui An Jubiliar cu credință și speranță, dar și valoarea spirituală a Indulgenței Plenare pe care toți creștinii au posibilitatea să o primească în acest an, chiar în Eparhia lor.

O zi cu mare încărcătură spirituală pentru întreaga Biserică Catolică și pentru întreaga lume, atât de încercată în aceste momente de cumpănă istorică, momente în care lumea are nevoie de rugăciune mai mult decât de orice altceva.

