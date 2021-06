Bet One are promoția verii. Urcă la “Cota 10.000” și arată cât de bun parior ești! Ai văzut terminalele Bet One din orașul tău. Le găsești în agențiile BetOne sau în sălile Las Vegas Games. Acolo sunt marile câștiguri. Acolo se joacă în fiecare lună campionatul pariorilor. Doar la Bet One poți câștiga 10.000 de lei, fără tragere la sorți. Cum e posibil? Plasezi un bilet cu o cotă cât mai mare, indiferent de miză, la terminalul BetOne. Dacă biletul tău este câștigător intri în concurs. Clasamentul se actualizează zilnic și îl găsești aici

La finalul lunii primele 5 cote câștigătoare iau banii, fără tragere la sorți. Locul 1: 10.000 de lei, Locul 2: 5.000 de lei, Locul 3: 3.000 de lei, locurile 4-5: 1.000 de lei.

Cote fără egal în România și bonus 135%

Dar asta nu este singura promoție unicat în România, pe care o găsești la BetOne. Câștigi mult mai ușor, pentru că ai BONUS 135% la biletul jucat, cu 20 de evenimente pariate.

În plus, ai tot timpul COTE MĂRITE la meciurile zilei. Garantat 100% la BetOne vor fi cele mai mari cote din România!

Retragi banii pe loc. Totul cash

Terminalele BetOne sunt următorul nivel în pariurile sportive. Nu vrei să pariezi online și să treci prin toate acele etapele de creare a contului sau să aștepți câteva zile până când îți primești câștigul? Aici n-ai nevoie de card, ai control total, îți faci singur biletul pe un ecran cu touch, extrem de ușor de accesat. Și retragi banii când vrei tu 24 de ore din 24. Ai inclusiv opțiune de cash out pentru a fi fără griji.

Ce mai găsești la terminalele Bet One:

Oferta cu cele mai bune cote (și nu sunt vorbe în vânt)

Pariuri live și opțiunea de cash-out rapid

Statisticile de care ai nevoie pentru un pariu informat

Ponturi furnizate de specialiștii noștri

Concursuri care o să te uimească

Jocuri virtuale cu premii incredibile