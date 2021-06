Recent a avut loc tragerea la sorți pentru sferturile de finală ale Cupei României TOP MARKET.

Au fost stabilite următoarele meciuri: AS Mireșu Mare – AS Zorile Moisei, ASCF Lăpușul Românesc – CSO Minerul Baia Sprie, AS Recolta Săliștea de Sus – CS Bradul Vișeu de Sus, CS FC Suciu de Sus – ACS Salina Ocna Șugatag.

Partidele se vor disputa miercuri, 30 iunie, de la ora 17.00.