Momente de mare emoție pentru interpretul de folclor Daniel Breban, care a obținut Premiul I la prestigiosul Festival-concurs „Maria Tănase”, desfășurat zilele trecute la Craiova.

Artistul maramureșean a mărturisit că această distincție reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o recunoaștere a valorilor culturale ale Țării Chioarului și Maramureșului natal.

„Este o binecuvântare să mă întorc acasă cu acest premiu, care reprezintă o recunoaștere nu doar pentru mine, ci și pentru oamenii minunați ai meleagurilor natale. A fost o onoare să cânt în fața publicului craiovean, acompaniat de orchestra «Lăutarii» din Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Vă mulțumesc, maestre!”, a transmis Daniel Breban.

Interpretul a ținut să mulțumească familiei, colegilor, organizatorilor, juriului, dar și profesoarei sale de canto, pentru susținere și încredere.

În final, mesajul său a fost unul plin de recunoștință și credință:

🔖 „Nimic fără Dumnezeu, nimic fără muzică!”

Succesul lui Daniel Breban confirmă încă o dată forța și frumusețea folclorului autentic, dus mai departe cu pasiune de artiști dedicați.