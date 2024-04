In primele 3 luni ale anului 2024, autoritatile au capturat peste 14 milioane de tigarete, in valoare de peste 15 milioane de lei pe piata neagra. Circa 85% dintre capturi (12 milioane de tigarete de contrabanda) au fost inregistrate in zona de sud a tarii, ceea ce reflecta tendinta de crestere a traficului ilicit de produse din tutun din statele din sud (Bulgaria, Turcia), unde pretul tigaretelor este semnificativ mai mic., potrivit datelor centralizate pe platforma StopContrabanda.ro.

In primele 3 luni ale anului 2024, volumul total al capturilor tigaretelor de contrabanda la nivel national se situeaza la aproape 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, fata de peste 31 milioane de tigarete capturate in T1 2023, in primele 3 luni din 2024 au fost capturate aproape 14,5 milioane de tigarete, ceea ce indica o descurajare a fenomenului infractional, pe fondul eforturilor extinse ale autoritatilor de monitorizare si control al traficului ilicit. Totusi, la nivel national, media consumului de tigari ilicite a crescut anul trecut cu peste un punct procentual, la 8,2%, dupa un minim istoric inregistrat in anul anterior.

Un fenomen grav, care pericliteaza siguranta economica si sociala a comunitatii, contrabanda a fost declarata o amenintare la adresa securitatii nationale, data de 21 aprilie fiind declarata oficial Ziua Nationala impotriva Traficului Ilicit de Produse.

“Contrabanda, contrafacerea si cea mai noua ecuatie cu multiple necunoscute – comertul ilicit online – implica riscuri majore pentru societate si consumatori, mai ales ca retelele ilicite se adreseaza tuturor categoriilor sociale, inclusiv celor vulnerabile. De aceea, lupta impotriva traficului ilicit trebuie purtata continuu si pe multiple fronturi, pentru a asigura preventia accesului consumatorilor la acest tip de produse si a frana impactul negativ al contrabandei asupra societatii si economiei. Salutam eforturile autoritatilor de intarire a granitelor, inclusiv prin dotarile recente cu noi scannere vamale, care sunt vizibile in rezultatele inregistrate la inceput de an, si ne angajam sa ramanem un partener de incredere autoritatilor cu atributii in domeniu”, a declarat Ileana Dumitru, Director Relatii Externe al Ariei Europa de Sud – Est in cadrul BAT.

Dolj si Giurgiu: record de capturi de tigarete de contrabanda in 2024

Circa 85% din totalul capturilor tigaretelor de contrabanda in primele 3 luni ale anului 2024 au fost inregistrate in judetele Dolj si Giurgiu, potrivit datelor centralizate pe StopContrabanda.ro. Astfel, in cele doua judete de la granita cu Bulgaria au fost capturate aproape 12 milioane de tigarete de contrabanda de la inceputul anului pana in prezent.

Una dintre cele mai mari capturi ale anului a fost inregistrata in luna februarie la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Bechet, in judetul Dolj, unde au fost descoperite peste 4,7 milioane de tigarete de contrabanda aflate in posesia unui cetatean bulgar care transporta, conform documentelor de insotire a marfii, produse de patiserie refrigerate din Grecia in Romania[1].Totodata, politistii de frontiera din cadrul PTF Giurgiu au retinut la inceput de an aproape 4 milioane de tigarete de contrabanda, asupra unui ansamblu rutier condus de un cetatean turc[2].

Cea mai mare actiune DIICOT din ultimii ani. Contrafacerea, in crestere

Pe 26 martie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timisoara impreuna cu politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IGPR si ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din IPJ Arad au pus in aplicare 79 de mandate de perchezitie pe raza mai multor judete, vizand destructurarea a doua grupuri infractionale organizate autohtone, dar cu ramificatii transfrontaliere in Cehia, Bulgaria si Ucraina, constituite in scopul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigarete, produse accizabile (tutun) s.a[3].

Astfel, pe parcursul investigatiilor au fost indisponibilizate peste 38 de milioane de tigarete de contrabanda, 64 tone tutun pentru fumat, 8,3 tone de materiale pirotehnice si au fost desfiiintate 3 fabrici clandestine de tigarete de contrabanda, doua aflate pe teritoriul Romaniei si una in Cehia. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului prin activitatea infractionala a celor doua grupuri se ridica la peste 12 milioane de euro.

Totodata, pe fondul actiunilor consistente ale autoritatilor de a limita fenomenul contrabandei la granitele tarii, contrafacerea si comertul de tutun vrac continua sa ia amploare. La finalul lunii martie, politistii de frontiera din cadrul PTF Calafat au capturat 1.340 kg de tutun vrac neprelucrat, transportat de 3 cetateni bulgari. Cantitatea este estimata la o valoare de aproximativ 135.000 lei[4].

In primele 3 luni ale anului curent, potrivit datelor oficiale, autoritatile romane au capturat bunuri contrafacute in valoare de peste 56 milioane de lei (11 milioane de euro). Intre bunurile cel mai frecvent contrafacute si retinute la granitele Romaniei se numara produsele din tutun, obiectele de incaltaminte si imbracaminte sau cele cosmetice. Cele mai mari volume de bunuri contrafacute retinute la inceput de an se numara tot la frontierele de sud ale tarii, in judetele Dolj, Giurgiu sau Constanta.

Romania are cel mai ridicat nivel al taxarii produselor cu tutun dintre tarile Europei de Sud – Est, ceea ce se reflecta in mod direct in volumul contrabandei, care este de asemenea cel mai ridicat din regiune. Nivelul prejudiciului adus bugetului de stat se ridica la circa 2 miliarde de lei anual pierduti de bugetul statului roman ca impact al contrabandei cu tigari.

Datele despre evolutia capturilor de tigarete de pe teritoriul Romaniei sunt centralizate in timp real pe platforma www.stopcontrabanda.ro, o initiativa BAT care are scopul de a sustine eforturile autoritatilor, prin centralizarea capturilor din intreaga tara, dar si de a informa consumatorii cu privire la efectele contrabandei cu tigari asupra societatii. Campania este desfasurata in parteneriat cu Politia Romana, Politia de Frontiera Romana, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatea Vamala Romana. Campania „Stop contrabanda” a fost lansata de BAT in 2017, pentru a crea un punct unic de informare cu privire la contrabanda cu tigari.