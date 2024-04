Astăzi, Salvamont Maramureș revine cu informații despre acțiunea de căutare și salvare a ucrainienilor rămași în munte.

,,Astazi au fost reluate cautarile.

Pentru ca noi nu spunem niciodata „nu”, astazi dupa cateva ore de cautari in care am folosit elicopterul SMURD am reusit sa gasim doi ucrainieni din grupul celor 4 (zona Repedea. – Poienile de sub Munte).

Cei doi au 30 si 31 ani si sunt plecati din Ucraina din data de 16 Aprilie. Ambii au fost predati echipajelor Ambulantei si respectiv SMURD veniti in sprijin.

Cand a fost coborat din elicopter baiatul de 30 ani care de-abia se mai deplasa a ingenuncheat plangand si a sarutat pamantul ulterior starngandu-ne in brate pe fiecare si multumindu-ne ca l-am salvat.

Pentru astfel de lucruri nu mai exista alte explicatii iar pe noi salvatorii montani ne motiveaza stiind ca reusim sa facem bine.

Multumim colegilor de la Politia de Frontiera ITPF Sighetu Marmatiei , structurile Poienile de sub Munte si Valea Viseului, cu care lucram de fiecare data excelent.

Multumim colegilor echipajului elicopterului SMURD 335 – POA TG MURES

cpt.cdor Lespezanu Radu-comandant

lt.cdor Pui Alexandru-pilot

m.m. Alin Burnichi-operator troliu

salvator-medic Andrei Modiga

asistent-Balazs Janka pentru misiunea incheiata cu succes.” – au specificat aceștia.