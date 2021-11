Au fost două zile grele pentru maramureșeni. S-au petrecut multe acțiuni tragice. Un om a fost găsit spânzurat pe Valea Usturoiului din Baia Mare, un alt bărbat a decedat în timp ce era la piscină. Am avut parte de accidente spectaculoase cu persoane încarcerate. Ne-am confruntat și cu petreceri organizate pe ascuns care pun în pericol viața bunicilor și părinților noștri.

Tot în presă au apărut unele sugestii care ar putea promova vaccinarea mai tare ca orice campanie: Ca oamenii să nu mai fie trimiși acasă până când sunt 6 doritori să se vaccineze într-o zi doar pentru a se „consuma” tot setul de vaccinuri. Am avut de a face cu fenomene naturale care au pus în pericol siguranța maramureșenilor.

L-am pierdut pe Petrică.

Apoi, am avut de a face cu „monștrii din păduri”: Fie firme care explotează și distrug pădurile maramureșenilor, fie cu pădurari băgați în spital de mafia lemnului.

Multe aspecte care ne întristează și îngrijorează. Din fericire, am avut de-a face și cu unele aspecte pozitive. Am văzut prin imagini apropierea dintre oameni și Dumnezeu, dar și truda unei tinere care face orice ca să treacă handicapul de vedere.

Toate într-un weekend, toate cu maramureșeni. Toate prezentate de eMM.