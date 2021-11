La capătul unui meci cu bune (combinații spectaculoase în atac) și rele (servicii și preluări greșite), Ştiinţa Explorări Baia Mare se întoarce cu un punct din capitală.

CSU Știința: Druță 32p (3 blocaje, 2 ași), Manda 4p (2 blocaje, un as), Didorciuc 13p (3 blocaje), Kowalewski 14 (2 ași), Năstase 7p (un blocaj, un as), Olteanu 12p (3 ași), Kosinski (libero). Au mai jucat: A. Ion 2p (un blocaj), Breban 1p, Șugubețu. Antrenor: George Carpen.

Explorări: Taboada 4p (2 blocaje, un as), Silvășan-Pașca 12p ( blocaje, un as), Klochko 9p, Moreira 13p (3 blocaje), S. Dragomir 14 (un as), Tarța 12p (un blocaj), Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina și Cheagă 3p. Antrenori: Marius Botea și Sorin Pop.

Au arbitrat: George Grădinaru (Galați) și George Botezatu (Piatra Neamț). Observator FRV: Dorin Ștefan (București).

Celelalte rezultate ale etapei a șasea:

– SCMU Craiova – SCM Zalău 3-1 (20, -28, 23, 20);

– Arcada Galați – Steaua București 2-3 (-21, -25, 19, 21, -15);

– Unirea Dej – Dinamo București 0-3 (-12, -20, 22);

– Universitatea Cluj – Rapid București 1-3 (24, -17, -22, -15);

– Olimpia Titanii București – CSU UV Timișoara 3-0 (19, 19, 19).