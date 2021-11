Aeroportul Internațional Satu Mare și Aeroportul Internațional Maramureș propun aproximativ aceleași curse aeriene, deși se află la doar 45 de minute unul de altul, iar asta va însemna pe termen lung falimentul ambelor, scrie Gazeta de Nord-Vest.

Din nefericire, recent a început o luptă cumplită între Satu Mare și Baia Mare sau, mai bine zis, între Aeroportul Internațional Satu Mare și Aeroportul Internațional Maramureș. Aeroportul maramureșean a făcut publică informarea potrivit căruia de pe acest aeroport vor fi înființate noi zboruri internaționale. Nimic rău până aici, dar este vorba despre aproape aceeleași destinații ca cele de pe Aeroportul Satu Mare. În această situație, din lupta dintre cele două aeroporturi, ambele vor pierde și nimeni nu va avea de câștigat. Practic, cele două aeroporturi se vor autodistruge ”canibalizându-se”.

Compania aeriană HiSky va începe operarea a trei zboruri externe spre Milano, Londra și Paris, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână spre fiecare destinație, dinspre și spre Aeroportul Internațional Maramureș.

Începând cu data de 17 decembrie 2021, vor fi operate două curse internaționale, și anume Baia Mare – Bergamo (Milano – Italia) și Baia Mare – Stansted (Londra – Anglia).

Cursa Baia Mare – Beauvais (Paris – Franța) va fi operată din data de 8 aprilie 2022.

Pentru cursa Baia Mare – Stansted, zborurile vor debuta în data de 18 decembrie și vor fi operate în fiecare miercuri și sâmbătă, iar prețurile biletelor încep de la 39.99 euro per zbor.

Cursa Baia Mare – Bergamo va fi operată începând cu data de 20 decembrie, în fiecare zi de luni și vineri a săptămânii, iar prețurile biletelor încep de la 30.83 de euro per zbor.

Se poate vedea, lesne, că, în mare măsură, este vorba despre aceleași destinații ca și cele deja existente de la Satu Mare.

În această situație, aeroporturile din Satu Mare și Baia Mare riscă să se autodistrugă, conform analizei făcute de sătmăreanul Mircea Spătar, un specialist în domeniul turismului, analiză pe care o redăm integral în cele ce urmează.

”Exemplu concret de autodistrugere : cum concurența a două aeroporturi situate la 45 de minute unul de altul va face ca ambele să aibă de pierdut pe termen lung ( Satu Mare -Baia Mare ).

Avem zboruri internaționale din Satu Mare la Londra, Paris, Roma iar de luna viitoare vom avea zboruri din Baia Mare la Londra, Paris si Milano . Două aeroporturi situate la 45 de minute unul de altul au fiecare zbor la Paris si Londra . Nu ar fi nici o problemă dacă aceste zboruri s-ar umple si pe termen lung ar rezista așa , dar în prima fază aceste zboruri se fac pe banii altora.

Companiile aeriene primesc o subvenție pentru rutele noi, adică tu ca aeroport spui ce rute vrei să deschizi, plătești si compania aeriana vine. Totul ok până aici , dar ce faci când nu gândești?

În loc să colaboreze si sa progreseze pe termen lung împreuna , si dacă de la Satu Mare zbori la Paris din Baia Mare sa zbori la Madrid sau Barcelona sau invers.

Vom vedea ce se întâmpla când e gata subvenția și compania aeriana constata ca nu are grad suficient de ocupare pe aceste rute, pentru ca unii zboară la Satu Mare alții la Baia Mare și risca ca ambele zboruri sa aibă grad de ocupare de 50% și astfel va renunța.

De rutele spre București nu mai vorbesc , fiecare vrea sa aibă cât mai multe zboruri, ca urmare avem zboruri de câteva ori pe săptămâna de la Satu Mare și Baia Mare spre București la ora … 18:50 , ajungi la București la 20:00 ca sa dormi acolo. Nu mai prinzi alte legături spre alte destinații și nici nu poți rezolva treaba la București pentru care ai mers in aceeași zi .

Macar un mic plus pentru Baia Mare, nu au pus zboruri spre Germania, noi la Satu Mare am crezut ca avem atâtea firme și o comunitate atâta de mare de romani în Frankfurt încât HiSky sa zboare la Frankfurt, o simpla verificare a statisticilor zborurilor din zona îți arăta clar ca nu ai pasageri pentru aceasta ruta, dar s-a plătit , s-a încercat și s-a anulat in vreo 2 luni de la lansare ( deși încă pe bannere apare mare reclama Satu Mare – Frankfurt).

Și uite așa din dorința de a avea zeci de zboruri și fără sa gândim o strategie comuna pe termen lung, fără să verificam o statistica sau sa întrebam macar de oameni competenti in domeniu , nu sa facem sondaje pe Facebook unde Ion și Ghio’ zic ca ei vor zbor la ei in sat lângă Valencia ca sunt mulți români (are el 3 vecini deja care sunt români acolo), cele doua aeroporturi, voit sau nu, se sabotează încet dar sigur.

Sper ca aceste rute sa reziste și sa zburam atâta de mult și des încât companiile aeriene sa rămână la aeroport și după subvenție”.

Sursa Gazeta de Nord-Vest