Noul jucător al echipei băimărene de volei, George Breban, a cucerit, alături de Denis Boldiș. medalia de bronz pentru România la Balcaniada de volei pe plajă U22.

Învinși în semifinale de Erion Bajrami/Ermal Maliqi (Kosovo), George Breban și Denis Boldiș au câștigat cu 2-0 partida pentru locul 3 disputată cu perechea sârbă Andrija Tomić/Lazar Loboda.

Competiția s-a desfășurat în localitatea Shtip (Macedonia de Nord).

„Sunt mândru că am jucat la această competiție cu unul dintre foștii mei colegi de la LPS Bihorul Oradea si chiar am câștigat medalia de bronz. Am început cu stângul al doilea meci din grupe, dar pe parcurs ne-am revenit și am ajuns până în finala mica. Serbia a jucat foarte bine in primul set, conducând meciul cu 6 puncte, dar cu dăruința si motivația noastră am reușit sa recuperam avantajul adversarilor si sa câștigam meciul”, a declarat George Breban.