Descrierea companiei:

Societatea SC TECHNOVA INVEST SRL activeaza in piata de profil din anul 1996 si s-a impus drept unul dintre cei mai importanti furnizori in domeniul comertului cu materiale pentru instalatii termice, dovedind capacitate si experienta pe o gama larga de produse, avand depozite in

15 orase importante si un centru logistic in Oradea.

Personalul calificat al firmei cu peste 170 de angajati asigura operarea prompta si eficienta a comenzilor oferind solutii tehnice optime, potrivit solicitarilor clientilor. In acest mod, completam sfera comertului cu cea a serviciilor de consultanta, logistica si transport, dedicate clientilor nostri.