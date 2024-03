Știința Explorări Baia Mare a întâlnit joi, 7 martie, în runda a 21-a a Diviziei A1, cu Universitatea Cluj şi s-a impus clar în ultimul meci pe teren propriu din sezonul regulat.

Grație acestei victorii echipa băimăreană a urcat momentan pe locul 8, depășind pe SCM Zalău, echipă care are însă două meciuri mai puțin disputate.

Știința Explorări Baia Mare – Universitatea Cluj-Napoca 3-0 (25-15, 26-24, 25-13)

Explorări: Santos 3p (un blocaj), Bălăi 8p (un as, 5 blocaje), Catrina 5p (un as, 2 blocaje), David 7p (un blocaj), Cheagă 13p (un as, un blocaj), Ramirez Pita 12p, Bouleau (libero). Au mai jucat: Breban 2p, Sivășan-Pașca 4p (3 blocaje), Crișan 1p, Mesquita Campos, S. Dragomir. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

Universitatea Cluj: Verciuc 3p (un as, 2 blocaje), Onofrei, Voinea 5p, Popovici 7p, Mocan 2p, Kholman 3p, Neag (libero). Au mai jucat: Borisov 1p, Negrean 7p (2 ași), Tănase 6p, Borod (libero). Antrenor: Vlad Negrean.

Au arbitrat: Alexandru Rareș Puni și Cornel Gorban (Iași).